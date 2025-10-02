Κοπεγχάγη: Διαφωνίες για το «drone wall» - Όχι σε ευρωπαϊκή άμυνα με διαχωρισμούς, λέει ο Μητσοτάκης

Την πάγια θέση της Ελλάδος περί της ταχύτερης δυνατής προώθησης εμβληματικών κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών έργων, όπως η το Ευρωπαϊκό Τείχος έναντι των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το Παρατηρητήριο Ανατολικής Πτέρυγας και την Ασπίδα Αεράμυνας, που πρώτοι εισήγαγαν στον ευρωπαϊκό διάλογο από το 2024 οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόναλντ Τουσκ είχε την ευκαιρία να επικαιροποιήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη συμμετοχή του χθες στις εργασίες της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι έχει έλθει η ώρα, προκειμένου η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στις πράξεις ως προς την ενιαία αμυντική της θωράκιση έσπευσε, πάντως, να υπογραμμίσει ότι αυτό δεν μπορεί να είναι προνόμιο μόνο των εταίρων μας στον Ευρωπαϊκό Βορρά.

«Οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής» διεμήνυσε προσερχόμενος στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο ο κ. Μητσοτάκης.

Φωτ. Reuters

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων επισημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης εξωτερίκευσε έναν γενικότερο προβληματισμό ανάμεσα στους εταίρους μας στον Ευρωπαϊκό Νότο. Εξού και η πανομοιότυπη δήλωση που έκανε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε κάλυψη και των νοτίων συνόρων της Ηπείρου.

Μάλιστα και κατά την παρέμβαση του στις εργασίες της Συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέθεσε ότι πρέπει να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανία, ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο, επιμένοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στην άμυνα και να αποκτήσει δική της παραγωγική δυνατότητα και καινοτομία και επικαλούμενος το παράδειγμα των ελληνικών προσπαθειών με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Φωτ. Reuters

«Φρούριο» η Κοπεγχάγη

Πάντως, η Κοπεγχάγη θυμίζει τις τελευταίες ώρες φρούριο. Τον τόνο έδωσαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν , που τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία», αλλά και η οικοδέσποινα, Δανή πρωθυπουργός, Μέττε Φρέντέρικσεν, που το πήγε ένα βήμα παραπέρα συνομολογώντας πως «βρισκόμαστε σε υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία».

Στο φόντο της εισβολής αγνώστου προελεύσεως drones πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Δανίας, η Γερμανία απέστειλε για τις ανάγκες της…Συνόδου μία φρεγάτα, η οποία ελλιμενίστηκε στο λιμάνι της Δανικής πρωτεύουσας σε έναν ισχυρό διττό συμβολισμό: της αποφασιστικότητας της Ευρώπης να μην αφήσει περιθώρια παρερμηνειών για τις προθέσεις της στο Κρεμλίνο, αλλά και του αναβαθμισμένου στρατιωτικού ρόλου του Βερολίνου. Σε αυτό το πλαίσιο η Γαλλία…συνεισέφερε με μία ειδική μονάδα αντιμέτρων κατά των drones αποτελούμενη από 35 στελέχη των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενός ελικοπτέρου τύπου Φενέκ, αλλά και άλλων ενεργών μέσων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Διαφωνίες από τους δυο «μεγάλους»

Φωτ. Reuters

Πάντως, ακόμη και σε ένα ζήτημα υπαρξιακής φύσης για την Ένωση, αυτό της ισχυροποίησης της ευρωπαΐκής άμυνας καθ 'οδόν προς τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης εντοπίζονται διαιρετικές τομές στο ευρωπαΐκό εσωτερικό. Για παράδειγμα, η προώθηση του European Defense Wall κατά των drones συναντά εμπόδια κυρίως από τους δύο…μεγάλους κα συγκεκριμένα τη Γαλλία και τη Γερμανία, που φαίνεται πως προτιμούν μεγαλύτερη εθνική ευελιξία σε τέτοιας έκτασης και σημασία αμυντικές πρωτοβουλίες.

Ο κ. Μακρόν το έθεσε…κομψά προσερχόμενος χθες στη Σύνοδο, τονίζοντας ότι το ευρωπαϊκό τείχος κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι σύνθετο σύστημα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι Παρίσι και Βερολίνο βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή για την προώθηση περίπλοκων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

Φωτ. Reuters

Επίσης, η προεδρία του Ευρωπαικού Συμβουλίου έχει επιδοθεί σε μία εκστρατεία να επιτύχει consensus ανάμεσα στους 27 της Ένωσης, ώστε μέρος των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων, συνολικού ύψους 140 δις ευρώ να κατευθυνθούν με τη μορφή «δανείων αποζημίωσης» με μηδενικό επιτόκιο προς την Ουκρανία με τη συμφωνία να αποπληρωθούν μόλις επιτευχθεί μία βιώσιμη ειρήνη, ωστόσο, Ουγγαρία και Σλοβακία, χώρες με φιλορωσικό προσανατολισμό θεωρείται απίθανο να προσυπογράψουν μία τέτοια απόφαση.