Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τα νότια σύνορα της Ευρώπης

Από την Κοπεγχάγη και το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγραψε νωρίτερα το Flash.gr, αναφερόμενος στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα τόνισε πως κάθε έργο δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης.

«Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Πρέπει προφανώς να καλύπτονται τα νοτιανατολικά σύνορα αλλά και τα νότια σύνορα ώστε η Ευρώπη να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής» τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο.

«Να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλούμενος τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία έκανε λόγο για κατεπείγουσα ανάγκη ώστε η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση.

«Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια. Έχει έρθει όμως η ώρα η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας όπως πχ η αντιπυραυλική προστασία ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones που είναι ένα από τα σχέδια που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συζητηθούν σήμερα» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

