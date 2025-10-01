Δραματική προειδοποίηση από Δανία: «Η Ευρώπη στην πιο επικίνδυνη φάση από τον Β' Παγκόσμιο»

«Η ασφάλεια στην Ευρώπη θα επιδεινωθεί»: Αυτό ήταν το ηχηρό μήνυμα που εξέπεμψε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος εισέρχεται σε μια «νέα και σοβαρότερη φάση» ανασφάλειας. Όπως τόνισε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τον «πραγματικό» πόλεμο στην Ουκρανία όσο και με μια ευρύτερη υβριδική απειλή που περιλαμβάνει drones, κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ.



«Αυτό που βλέπουμε είναι μόνο η αρχή. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και πιο σοβαρά», δήλωσε σε συνεντεύξεις της στη Berlingske και στους Financial Times, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη, όπου οι ηγέτες της Ε.Ε. συζητούν για την ασφάλεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετέχει μέσω βιντεοσύνδεσης. Η πόλη έχει τεθεί σε καθεστώς της μεγαλύτερης επιχείρησης ασφαλείας από την COP15 του 2009, μετά τις πρόσφατες αναφορές για ύποπτες πτήσεις drones στον βορειοευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Η Φρέντερικσεν τόνισε ότι η Ευρώπη «βρίσκεται στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», προσθέτοντας μάλιστα ότι η περίοδος που διανύουμε είναι χειρότερη από ό,τι ήταν εκείνη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.



«Νομίζω ότι είναι σοβαρό. Νομίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πολύ σοβαρός. Όταν κοιτάζω την Ευρώπη σήμερα, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – όχι του Ψυχρού Πολέμου».



Ερωτηθείσα για τις εισβολές με drones, δηλώνει ότι γενικά είναι υπέρ της κατάρριψής τους, αλλά προειδοποιεί ότι «πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο».

Η Φρέντερικσεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί όχι μόνο με στρατιωτικά μέσα αλλά και με ανθεκτικότητα απέναντι σε επιθέσεις που στόχο έχουν τη διάσπαση και αποσταθεροποίηση.