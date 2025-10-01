Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν εντοπίσει ύποπτα drones στον εναέριο χώρο τους

Οι αναφορές για πτήσεις drones πάνω από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες. Τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δει μυστηριώδεις παραβιάσεις από drones τους τελευταίους μήνες.

Λιθουανία, Λετονία, Δανία, Νορβηγία, Ρουμανία, Πολωνία, Εσθονία, Γερμανία και Γαλλία έχουν αναφέρει περιστατικά με drones ή παραβιάσεις στον εναέριο χώρο τους το τελευταίο τρίμηνο, αναφέρει το Euronews.

Η Δανία μάλιστα απαγόρευσε προσωρινά όλες τις εμπορικές πτήσεις drones σε όλη τη χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επισήμως δρομολογήσει την πρωτοβουλία «τοίχος drones» κατά μήκος των ανατολικών συνόρων με τη Ρωσία, ενώ το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι αυξάνει την επιτήρησή του στις χώρες της Βαλτικής.

Λιθουανία

Στις 28 Ιουλίου, οι λιθουανικές αρχές ανέφεραν ότι ένα drone είχε περάσει στον εναέριο χώρο τους από τη Ρωσία.

Η υπουργός Άμυνας Ντοβίλε Σακαλιένε δήλωσε ότι το drone πιθανότατα είχε κατεύθυνση την Ουκρανία, αλλά παρασύρθηκε άθελά του στη Λιθουανία.

Λίγες μέρες αργότερα, το drone εντοπίστηκε σε στρατιωτικό πεδίο ασκήσεων, οπλισμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με την εισαγγελέα Νίντα Γκρουνσκιένε. Το περιστατικό αυτό ήρθε μετά από άλλο συμβάν στις 10 Ιουλίου, όταν ρωσικό drone είχε μπει ξανά στον λιθουανικό εναέριο χώρο.

Η Λιθουανία ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της αεράμυνάς της, με τον υπουργό Εξωτερικών Κεστούτις Μπουντρις και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να συμφωνούν σε «άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της αεράμυνας κατά μήκος της πρώτης γραμμής του ΝΑΤΟ».

Πολωνία

Στις 9 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 19 ρωσικά drones πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε αυτό που η κεντρική διοίκηση της χώρας χαρακτήρισε «πράξη επιθετικότητας».

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τα drones που «παραβίαζαν επανειλημμένα» τον εναέριο χώρο, σε μια επιχείρηση που σηματοδότησε την πρώτη άμεση εμπλοκή της Πολωνίας με ρωσικά μέσα από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Μετά τα περιστατικά, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι θα εκπαιδεύσει Πολωνούς στρατιωτικούς σε τακτικές αντιμετώπισης drones.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Πολωνία ανέπτυξε συμμαχικά αεροσκάφη σε προληπτική επιχείρηση λόγω επιθέσεων drones σε γειτονικές περιοχές της Ουκρανίας.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, drone εντοπίστηκε πάνω από το προεδρικό μέγαρο Belvedere στη Βαρσοβία και εξουδετερώθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Την επόμενη ημέρα, η αστυνομία συνέλαβε μια 17χρονη από τη Λευκορωσία και έναν 21χρονο Ουκρανό επειδή πέταξαν drones πάνω από κυβερνητικά κτίρια. Οι αρχές διερεύνησαν τα σπίτια τους και αν βρίσκονταν νόμιμα στη χώρα.

Ρουμανία

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ρωσικό drone παραβίασε τον ρουμανικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων στην Ουκρανία, γεγονός που ανάγκασε τον στρατό να απογειώσει μαχητικά F-16.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον «πολιτικών στόχων και υποδομών» ως «σοβαρή παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

Την ίδια ημέρα, drone που προήλθε από τη Λευκορωσία συνετρίβη στην ανατολική Λετονία. Ο πρόεδρος Ένγκαρς Ρίνκεβιτς δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας εντόπισε ακόμη ένα ρωσικό drone, τύπου Shahed 136 (γνωστό στη Ρωσία ως Geran), κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το drone χάθηκε από τα ραντάρ προτού μπει σε κατοικημένες περιοχές.

Παρά τον πρόσφατο νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη drones, οι αρχές δεν το κατέρριψαν.

Δανία και Νορβηγία

Την περασμένη εβδομάδα, drones εμφανίστηκαν σε πέντε αεροδρόμια της Δανίας, σε Κοπεγχάγη, Όλμποργκ, Μπιλούντ, Έσμπιεργκ και Σόντερμποργκ, προκαλώντας πολύωρο κλείσιμο των δύο από αυτά. Οι αρχές μίλησαν για «συντονισμένη επίθεση».

Η Δανία και το ΝΑΤΟ δεν απέκλεισαν ρωσική εμπλοκή, ενώ ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τρολς Λουντ Πόουλσεν δήλωσε ότι η χώρα σκέφτηκε να επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο εναέριος χώρος γύρω από το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία έκλεισε για τρεις ώρες λόγω drones, με πτήσεις να εκτρέπονται. Οι δύο χώρες συνεργάζονται για τη διερεύνηση των περιστατικών.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ανακοίνωσε ότι drones εντοπίστηκαν και σε στρατιωτικές βάσεις, όπως η Skrydstrup Air Base και το σύνταγμα ιππικού Jutland Dragoon.

Παράλληλα, εκατοντάδες δημόσιες αναφορές για drones ερευνώνται χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί.

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, η κυβέρνηση απαγόρευσε όλες τις πτήσεις drones για μία εβδομάδα. Γερμανία και Σουηδία συνδράμουν με αντιαεροπορικά συστήματα C-sUAS.

Γαλλία

Στις 22 Σεπτεμβρίου, μη ταυτοποιημένα drones πέταξαν πάνω από τη στρατιωτική βάση Mourmelon-le-Grand.

Οι γαλλικές αρχές διευκρίνισαν ότι δεν επρόκειτο για στρατιωτικά drones, αλλά για μεγαλύτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και αύξησαν τα μέτρα ασφαλείας στη βάση όπου εκπαιδεύονται Ουκρανοί στρατιώτες. Η

Γερμανία

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η περιφέρεια Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, στα σύνορα με τη Δανία, εντόπισε drones.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπίνε Σύτερλιν-Βαακ δήλωσε ότι η αστυνομία ενισχύει τα μέτρα άμυνας κατά των drones σε συνεργασία με τις υπόλοιπες βόρειες περιφέρειες.

Η γερμανική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (DFS) ανέφερε ότι φέτος έχουν καταγραφεί 144 πτήσεις drones, οι 35 κοντά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Περίπου το 90% των περιστατικών καταγράφηκαν γύρω από αεροδρόμια και εντοπίστηκαν κυρίως από πιλότους ή ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.