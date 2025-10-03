Συναγερμός (και) στο Μόναχο: Έκλεισε το αεροδρόμιο λόγω μυστηριωδών drones

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν εντοπίστηκαν drones να πετούν στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος), με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στις εγκαταστάσεις.

Καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονταν σε εξέλιξη, τα drones εμφανίστηκαν εκ νέου περίπου μία ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από τον ίδιο τον αερολιμένα, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild. Η διοίκηση αποφάσισε τότε την πλήρη αναστολή των πτήσεων στις 22:30 (23:30 ώρα Ελλάδος), με αποτέλεσμα καμία απογείωση ή προσγείωση να μην πραγματοποιηθεί.

Η αναστολή είχε άμεσο αντίκτυπο στους επιβάτες: 17 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ περίπου 3.000 ταξιδιώτες ταλαιπωρήθηκαν. Επιπλέον, 15 αεροπλάνα που είχαν προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, όπως της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.

Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο του Μονάχου / Φωτ.: Reuters

Ερευνώνται τα αίτια

Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Μόναχο ισχύουν αυστηροί περιορισμοί πτήσεων μετά τις 22:00 και καθολική απαγόρευση μετά τα μεσάνυχτα, με στόχο τη μείωση της ηχορύπανσης.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα αεροδρόμια από την ανεξέλεγκτη χρήση drones και τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως οι αναφορές για πτήσεις drones πάνω από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, με τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες να έχουν δει μυστηριώδεις παραβιάσεις. Μάλιστα, Λιθουανία, Λετονία, Δανία, Νορβηγία, Ρουμανία, Πολωνία, Εσθονία, Γερμανία και Γαλλία έχουν αναφέρει περιστατικά με drones ή παραβιάσεις στον εναέριο χώρο τους το τελευταίο τρίμηνο