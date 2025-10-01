Αποκάλυψη στη Γερμανία: Ξένη υπηρεσία «σάρωνε» με drones ναυτικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές

Η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι δύο άγνωστα drones που εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα πάνω από το Κίελο, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, πραγματοποιούσαν συστηματική επιθεώρηση κρίσιμων υποδομών με σκοπό την κατασκοπεία.

Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο εσωτερικό σημείωμα της αστυνομίας, οι αρχές ερευνούν την υποψία ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρέθηκαν στην περιοχή για να καταγράψουν λεπτομερείς πληροφορίες για μία σειρά από στρατηγικούς στόχους:

Ναυτικές εγκαταστάσεις της Thyssenkrup

Σταθμό παραγωγής ενέργειας

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κιέλου

Έδρα της κρατιδιακής κυβέρνησης

Διυλιστήριο Χάιντε, το οποίο τροφοδοτεί με κηροζίνη το αεροδρόμιο του Αμβούργου.

Σύμφωνα με το αστυνομικό σημείωμα, τα drones πετούσαν σε παράλληλες διαδρομές, μια μέθοδος που υποδηλώνει προσπάθεια ακριβούς μέτρησης των επίγειων εγκαταστάσεων.

Η ρωσική υβριδική απειλή και η άμεση αντίδραση του Βερολίνου

Παρόμοια περιστατικά με drones που κινούνταν «συντονισμένα και σε σμήνος» καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα πάνω από βάση της Bundeswehr (του γερμανικού στρατού) στο Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία και πάνω από τη ναυτική διοίκηση στο λιμάνι του Ροστόκ.

Υψηλόβαθμες πηγές ασφαλείας, αν και δεν κατονομάζουν τον δράστη, θεωρούν τη Ρωσία ως τον κύριο ύποπτο, καθώς η κατασκοπεία συνδέεται με τον ευρύτερο υβριδικό πόλεμο και την αμυντική ικανότητα του ΝΑΤΟ στη Βαλτική.

Υπό το φως των νέων αναγκών και της «υψηλού επιπέδου» απειλής, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε: