Oktoberfest «τέλος» μετά τις εκρήξεις στο Μόναχο – Ο φόβος των αρχών

Σκηνές έντασης και πανικού εκτυλίχθηκαν από τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/10) στο βόρειο Μόναχο, όπου ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με ειδικές μονάδες και πυροτεχνουργούς, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά από σειρά εκρήξεων και πυροβολισμών. Οι αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση των γεγονότων με το Oktoberfest, το οποίο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Εκρήξεις, πυροβολισμοί και μία σορός

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η BILD, ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκαν και πυροβολισμοί. Περίπου στις 4:40 π.μ., η πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά σε κατοικία, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκαν ισχυροί κρότοι.

Στη λίμνη Lerchenauer See, λίγα λεπτά από το φλεγόμενο σπίτι, εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα με τραύματα από πυροβολισμό. Οι αστυνομικές έρευνες δείχνουν πως πρόκειται για τον ίδιο που είχε νωρίτερα παγιδεύσει με εκρηκτικούς μηχανισμούς το σπίτι των γονιών του και το είχε πυρπολήσει. Στη συνέχεια φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Δίπλα του βρέθηκε σακίδιο, για το οποίο οι αρχές φοβούνται ότι μπορεί να περιέχει εκρηκτικά. Πυροτεχνουργοί βρίσκονται στο σημείο για να το εξουδετερώσουν.

Ένα αυτοκίνητο έχει επίσης καταστραφεί από φωτιά, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ένα ακόμη άτομο αγνοείται, χωρίς ωστόσο να θεωρείται επικίνδυνο.

4. Lageupdate



Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese.



Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes. https://t.co/lZpvrHUCDx — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Ο φόβος για το Oktoberfest

Η αστυνομία, με ανακοίνωσή της, τόνισε: «Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ερευνώνται πιθανές συνδέσεις με άλλα σημεία στο Μόναχο, συμπεριλαμβανομένου του Theresienwiese», δηλαδή του χώρου όπου διεξάγεται το Oktoberfest.

Ο δήμος του Μονάχου ανακοίνωσε ότι η γιορτή θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τις 5 μ.μ., σημειώνοντας ότι έχει βρεθεί επιστολή του δράστη που αξιολογείται ως σοβαρή. Η τελική απόφαση για την περαιτέρω εξέλιξη του φεστιβάλ θα ληφθεί το απόγευμα.

Η συμβολική και οικονομική σημασία του Oktoberfest

Το Oktoberfest δεν είναι απλώς μία γιορτή, αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο εμβληματική γιορτή μπύρας στον κόσμο, που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη Γερμανία αλλά και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην τοπική και εθνική οικονομία, ενισχύοντας τόσο τον τουρισμό όσο και την εικόνα της Γερμανίας διεθνώς.

Η αναστολή του, ακόμη και προσωρινά, συνιστά σοβαρό πλήγμα για την οικονομία, τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από το γεγονός, αλλά και για το κύρος της χώρας.

Έρευνες σε εξέλιξη

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή στη Lerchenauer Straße και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την κυκλοφορία στη ζώνη αυτή. Το κοντινό σχολικό συγκρότημα (δημοτικό και γυμνάσιο στην οδό Toni-Pfülf) θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη η μονάδα ανθρωποκτονιών και δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και η πόλη του Μονάχου παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη των ερευνών, ενώ η σκιά της τρομοκρατίας και του φόβου απλώνεται πάνω από το Oktoberfest.