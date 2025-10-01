Συναγερμός στο Μόναχο – Εκρήξεις σε δρόμο της πόλης, δυνάμεις ασφαλείας «πλημμύρισαν» την περιοχή

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής παρατηρείται από νωρίς το πρωί της 1ης Οκτωβρίου στον δρόμο Lerchenauer Strasse του Μονάχου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας BILD.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες για εκρήξεις στην περιοχή. Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας είναι ισχυρότατη και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής BILD, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικές μονάδες και πυροτεχνουργοί.

Εκρήξεις, πυροβολισμοί και σορός άνδρα

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλές εκρήξεις καθώς και για πυροβολισμούς. Η σκηνή του εγκλήματος περιγράφεται ως χαοτική:

Στο οδόστρωμα βρίσκεται ένα πλήρως απανθρακωμένο λεωφορείο, μπροστά από το οποίο έχει σχηματιστεί ένα παχύ στρώμα αφρού κατάσβεσης.

Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz.



Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Ρεπόρτερ που βρίσκονται στην περιοχή μεταδίδουν πως βρέθηκε η σορός ενός άνδρα και ακόμα ένα άτομο φέρει τραύματα από πυροβολισμούς.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δραματικό περιστατικό παραμένουν πλήρως αδιευκρίνιστες.

Η Αστυνομία έχει θέσει σε αποκλεισμό μία μεγάλη ζώνη γύρω από την Lerchenauer Straße και συνιστά στους κατοίκους και τους οδηγούς να αποφύγουν ή να παρακάμψουν την περιοχή.