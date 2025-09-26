Drone-τρόμος πάνω από τη Γερμανία: Υποψία κατασκοπείας και «υβριδικός πόλεμος» στη Βαλτική

Μετά την Πολωνία και την Δανία, ο δρονο-τρόμος έφτασε μέχρι την βόρεια Γερμανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του NDR συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Βόρειας Γερμανίας, καθώς πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντοπίστηκαν ξανά πάνω από το κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν, κοντά στα σύνορα με τη Δανία, πυροδοτώντας έντονη υποψία κατασκοπείας.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια παρόμοιων περιστατικών που είχαν καταγραφεί στη γειτονική Δανία, η οποία κάνει λόγο πλέον ανοιχτά για «υβριδική επίθεση».

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NDR, αρκετά drones εντοπίστηκαν στον γερμανικό εναέριο χώρο τη νύχτα προς την Παρασκευή.

Η υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), επιβεβαίωσε ότι οι αρχές διερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκοπείας. Όπως δήλωσε: «Στο Σλέσβιχ-Χολστάιν διερευνούμε κάθε υποψία κατασκοπείας και σαμποτάζ και παραμένουμε σε εγρήγορση σε αυτόν τον τομέα».

Το υπουργείο βρίσκεται σε «εντατική και συνεχή επικοινωνία» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον γερμανικό στρατό (Bundeswehr), ενώ η Κρατική Αστυνομία ενισχύει την αντιμετώπιση των drones σε συντονισμό με τα υπόλοιπα βορειογερμανικά κρατίδια.

Η Υπουργός δεν αποκάλυψε ούτε τον αριθμό ούτε τις ακριβείς περιοχές των νέων εντοπισμών, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Συναγερμός και συνοριακοί έλεγχοι

Η κλιμάκωση της κατάστασης έρχεται καθώς και η Δανία έχει ανακοινώσει ότι αντιμετωπίζει επανειλημμένες εισβολές drones.

Η κυβέρνηση στην Κοπεγχάγη θεωρεί ότι πίσω από τις υπερπτήσεις κρύβεται ένας επαγγελματίας δράστης—μια σαφής αναφορά σε κρατική εμπλοκή. Ως εκ τούτου, οι δανικές αρχές έχουν ήδη εντείνει τους συνοριακούς τους ελέγχους φοβούμενες τη μεταφορά εξοπλισμού drones.

Το βεβαρημένο ιστορικό

Οι σημερινοί εντοπισμοί drones προστίθενται σε μια μακρά λίστα περιστατικών που αφορούν κρίσιμες υποδομές στο Σλέσβιχ-Χολστάιν. Τον Ιανουάριο, drones φέρεται να πέταξαν επανειλημμένα πάνω από τη βάση Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας στο Schwesing, όπου εκπαιδεύονται ουκρανικές δυνάμεις.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η αστυνομία κατέσχεσε φορτηγό πλοίο στον Κανάλι του Κιέλου (Nord-Ostsee-Kanal), με την υποψία ότι χρησιμοποιήθηκε ως βάση εκτόξευσης drone για κατασκοπεία γερμανικού ναυτικού σκάφους.

Τον Αύγουστο του 2024, είχαν εντοπιστεί πολυάριθμες παράνομες πτήσεις πάνω από τον βιομηχανικό κόμβο του Brunsbüttel, όπου βρίσκεται κρίσιμη υποδομή (LNG, κ.ά.).

Αντιδράσεις

Την ανάγκη για άμεση, κοινή δράση Ομοσπονδίας και κρατιδίων τόνισε και ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης του SPD, Niclas Dürbrook, ζητώντας από την κυβέρνηση αναφορά στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων για να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της υβριδικής απειλής.