Γιατί η Δανία δεν θα ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Τι λέει ο υπουργός Εξωτερικών

Να μην ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, δεν σχεδιάζει η Δανία μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones το βράδυ της Δευτέρας που ως αποτέλεσμα είχαν να κλείσουν δυο αεροδρόμια της χώρας και στρατιωτικές βάσεις να μείνουν εκτεθειμένες.

Το Άρθρο 4 προβλέπει την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του. «Οι πλευρές διαβουλεύονται κάθε φορά που, κατά την άποψη μίας από τις πλευρές, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια μίας από τις πλευρές απειλείται».

Από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας το 1949, εννέα φορές έχει γίνει επίκληση του Άρθρου 4, οι τελευταίες από την Πολωνία και την Εσθονία μετά τις αναφερθείσες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί εννέα φορές σε ολόκληρη την ιστορία του ΝΑΤΟ, και δύο φορές πρόσφατα σε σχέση με την Πολωνία και την Εσθονία, επομένως δεν έχουμε κανένα λόγο να ζητήσουμε ενεργοποίησή του», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Αρνείται τις κατηγορίες η Ρωσία

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν συνέδεσε το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αργά τη Δευτέρα με ύποπτες δραστηριότητες ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη την Ευρώπη, αλλά χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, ισχυρισμός που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ανακοίνωσε επίσης την Πέμπτη (25/9) ότι η σκανδιναβική χώρα θα δωρίσει 2,7 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (422,43 εκατομμύρια δολάρια) στην Ουκρανία, εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος θα επενδυθεί στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας.

