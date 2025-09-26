Δραματικοί τόνοι από Δανία: «Η Ευρώπη είναι σε υβριδικό πόλεμο» - Κοντά στη μεγαλύτερη αγορά όπλων

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν προειδοποίησε ότι έχει ξεκινήσει ένας «υβριδικός πόλεμος» στην Ευρώπη, μετά από κύματα drones που έκλεισαν τον δανικό εναέριο χώρο αυτή την εβδομάδα.



Οι δανικές Αρχές έκλεισαν προσωρινά δύο μεγάλα αεροδρόμια κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, μετά την εμφάνιση drones στον ουρανό, σε αυτό που η Κοπεγχάγη χαρακτήρισε «υβριδική επίθεση» από «επαγγελματία δράστη», με πολλά άλλα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα να αναφέρουν παρόμοια περιστατικά.



Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου έδειξαν ότι «βρισκόμαστε στην αρχή ενός υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης», δήλωσε η Φρέντερικσεν σε μια ομιλία προς τον λαό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύτηκε από το Politico. «Νομίζω ότι θα δούμε κι άλλα... Βλέπουμε το μοτίβο και δεν φαίνεται καλό», πρόσθεσε.



Σημείωσε ότι οι δανικές Αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει «ποιος κρύβεται πίσω από τις υβριδικές επιθέσεις κατά των αεροδρομίων μας και άλλων κρίσιμων υποδομών», αλλά υπαινίχθηκε ότι υπεύθυνο είναι το Κρεμλίνο.



«Μπορούμε τουλάχιστον να δηλώσουμε ότι υπάρχει κυρίως μία χώρα που αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης - και αυτή είναι η Ρωσία», είπε.

Λίγες ώρες μετά την ομιλία της Φρέντερικσεν, το αεροδρόμιο Aalborg στο βόρειο τμήμα της χώρας έκλεισε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα λόγω υποψίας εισβολής drone.



Η πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι «κανένα drone δεν θα περάσει τα σύνορα», αλλά συμπλήρωσε ότι η Κοπεγχάγη «έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού» και ενισχύει τις άμυνές της κατά των drones.

«Αυτό σημαίνει ότι η άμυνα και η αστυνομία θα έχουν μεγαλύτερη παρουσία με αντι-drone δυνατότητες γύρω από κρίσιμες υποδομές στο άμεσο μέλλον», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ουκρανία παρέχει τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των drones.

Γεγονός η μεγαλύτερη αγορά όπλων

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεροπορικής άμυνας SAMP/T έναντι 58 δισεκατομμυρίων δανικών κορώνων (7,7 δισεκατομμύρια ευρώ), τη μεγαλύτερη αγορά όπλων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.



Η Φρέντερικσεν ολοκλήρωσε την ομιλία της καλώντας την Ευρώπη να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. «Γι' αυτό επεκτείνουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και γι' αυτό ενισχύουμε την αμυντική βιομηχανία στη Δανία», δήλωσε. «Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών υπογραμμίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό».