Νύχτα τρόμου με drones στη Δανία – Κλειστά αεροδρόμια, εκτεθειμένες στρατιωτικές βάσεις

Μια «καταιγίδα» από drones έπληξε τη Δανία, αφήνοντας πίσω της όχι ζημιές αλλά… ντροπή. Από το Άαλμποργκ και το Μπιλούντ, μέχρι στρατιωτικές βάσεις με F-35 και F-16, οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποκάλυψαν με τον πιο ηχηρό τρόπο πόσο ευάλωτη είναι η αμυντική ομπρέλα της χώρας.



Αεροδρόμια έκλεισαν, η αεροπορική βάση στο Σκρίντστρουπ τέθηκε σε συναγερμό, ενώ ακόμη και το σύνταγμα Dragoon στο Χόλστεμπρο βρέθηκε στο στόχαστρο. Παράλληλα, δόθηκαν εντολές για έρευνες γύρω από πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Θάλασσα.

Danish media reveals that a #Russian Navy Ropucha-class landing ship, Aleksandr Shabalin has been spotted by helicopter ~12 km off southern Langeland/Lolland in #Denmark with its AIS transponder switched off.



It has been loitering there for days during #Denmark’s drone incidents pic.twitter.com/Hq4IJWHMLP — Southern Africa Eye (@eye_southern) September 26, 2025





Κανένα drone δεν καταρρίφθηκε – οι Δανοί επιτελείς έκριναν ότι θα ήταν πιο επικίνδυνο να πέσουν σε κατοικημένες περιοχές. Μόνο που αυτή η «συνετή» στάση δημιουργεί πλέον περισσότερα ερωτήματα από όσα λύνει.

#Denmark 🇩🇰



Denmark announces that the Aalborg Air Base of the #Danish Air Force and #Aalborg Airport have both just been closed after new drone intrusions by unknown drones.#EU pic.twitter.com/Sn9Wq66fkX — Southern Africa Eye (@eye_southern) September 26, 2025

Στο μικροσκόπιο η Ρωσία

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το BBC, μιλά για «επαγγελματία δράστη», χωρίς να δίνει ονόματα. Όμως η σκιά της Μόσχας πλανάται έντονα. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν προειδοποίησε ότι η Ρωσία «θα παραμείνει απειλή για την Ευρώπη και τη Δανία για πολλά χρόνια». Η ρωσική πρεσβεία, φυσικά, απορρίπτει κάθε εμπλοκή και κάνει λόγο για «στημένη πρόκληση».

Δεν είναι μόνο η Δανία. Η Νορβηγία, η Εσθονία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν ήδη δεχθεί υβριδικές επιθέσεις. Η Πολωνία μάλιστα κατέρριψε περίπου 20 ρωσικά drones μέσα στον Σεπτέμβριο και δεν δίστασε να προειδοποιήσει ανοιχτά τη Μόσχα: «Μη διανοηθείτε να παραπονεθείτε αν το επόμενο σας drone πέσει σε έδαφος του ΝΑΤΟ».

«Υβριδική επίθεση» – Η Δανία σε κρίση ταυτότητας

Ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν μίλησε για «συστηματική» επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την υβριδικό πόλεμο. Ο στρατός, η αστυνομία και η κυβέρνηση έσπευσαν σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα ζει μια νέα πραγματικότητα.



Την ίδια ώρα, οι ειδικοί τονίζουν το αυτονόητο: είναι πολύ πιο εύκολο να κατασκευάσεις ένα drone από το να βρεις τρόπο να το σταματήσεις. Η Δανία ετοιμάζει σχέδιο ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής άμυνας και επενδύσεις σε όπλα ακριβείας, αλλά αυτά είναι σχέδια… για το αύριο.

Ένας εφιάλτης που μόλις ξεκίνησε

Την Παρασκευή η Κοπεγχάγη θα συμμετάσχει σε συζητήσεις με συμμάχους του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία για τη δημιουργία ενός «τείχους drones» στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Όμως, αν τα drones που πέταξαν πάνω από τη Γιουτλάνδη απογειώθηκαν από τοπικό έδαφος, τότε ακόμη και τα πιο εξελιγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης θα είναι άχρηστα.



Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: χωρίς ούτε έναν πυροβολισμό, η Δανία βρέθηκε εκτεθειμένη. Τα αεροδρόμια παρέλυσαν, οι πολίτες ανησύχησαν, και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει εξηγήσεις σε χρόνο μηδέν.



Το μήνυμα για τη Δανία –και συνολικά για το ΝΑΤΟ– είναι σαφές: ο πόλεμος του αύριο δεν χρειάζεται βόμβες για να σε γονατίσει. Αρκεί ένας στόλος από φθηνά drones για να σε κάνει να νιώσεις απροστάτευτος.