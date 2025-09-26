Bloomberg: Οι Ευρωπαίοι προειδοποιούν τη Ρωσία με κατάρριψη μαχητικών μετά το «μπαράζ» παραβιάσεων

Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο τις προηγούμενες ημέρες ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του με πλήρη ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με αναλυτικό άρθρο του Bloomberg. Μετά τη συζήτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκαν από Ρώσους διοικητές.

Από την πλευρά της, η Μόσχα αρνήθηκε ότι η υπέρπτηση έγινε πάνω από εσθονικό έδαφος και επέμεινε ότι σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, όσον αφορά στο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Πολωνία, αυτό, όπως επικαλούνται Ρώσοι αξιωματούχοι, ήταν αποτέλεσμα σφάλματος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις διέπονται από τους διεθνείς κανόνες.

Τι προέτρεψε ο Τραμπ

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί σθεναρά τον εναέριο χώρο του από οποιαδήποτε εισβολή», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης Στάρμερ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε την Ουκρανία να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και όρισε τον ρόλο των ΗΠΑ για πώληση όπλων που οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να στείλουν στο πεδίο της μάχης.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι οι εισβολές ήταν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, σύμφωνα πάντα με αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι έχει ήδη εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση στην οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκά έθνη.

Η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης γεγονός που οδήγησε τους Ευρωπαίους να υποθέσουν ότι είχαν λάβει εντολή να παράσχουν μια λεπτομερή απεικόνιση της θέσης του ΝΑΤΟ σε ανώτερα επίπεδα διοίκησης.

Ένας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρέσβεις ενημέρωσαν τη Μόσχα ότι οι εισβολές έπρεπε να σταματήσουν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε συντονισμό με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και υποστηρίζει «όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Όμως, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε περαιτέρω εισβολές σε συνέντευξή του στο France 24 την Τετάρτη.

Δίλλημα η κατάρριψη των ρωσικών drones

Η ξαφνική αύξηση παραβιάσεων ευθυγραμμίζεται με την άποψη ορισμένων αξιωματούχων ασφαλείας ότι μια επιθετική κίνηση από τη Μόσχα, της οποίας ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του, πιθανότατα δεν θα έρθει με τη μορφή μιας συμβατικής επίθεσης κατά της Δύσης, αλλά μάλλον μιας υβριδικής επιχείρησης με σκόπιμη ασάφεια σχετικά με την προέλευση και τα κίνητρά της.

«Η Ρωσία μας δοκιμάζει, δοκιμάζει την ετοιμότητά μας, δοκιμάζει τη δέσμευσή μας για αντίποινα», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη — και ακόμη πιο σημαντικό, γρήγορη αντίδραση».

Ωστόσο, τα ερωτηματικά σχετικά με τις προθέσεις του Κρεμλίνου θέτουν ένα δίλημμα για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί για οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση των εντάσεων με τη Μόσχα και να δυσκολέψει τη διατήρηση της ενότητας.

Ο Τραμπ υποστήριξε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Πολωνού Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι έχουν κάνει έντονες εκκλήσεις για την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, ενώ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κινδυνεύουν να υπνοβατήσουν στην «παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν εάν πυροβολήσουν ρωσικά αεροσκάφη.

«Εάν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροπλάνο με το πρόσχημα της φερόμενης παραβίασης του εναέριου χώρου του, αυτό θα είναι πόλεμος», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος πρέσβης Αλεξέι Μέσκοφ κατά τη διάρκεια εκπομπής στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας Τζόρτζια Μελόνι, έχουν επίσης ζητήσει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, προειδοποιώντας ουσιαστικά τους συμμάχους να μην ενδώσουν στο δόλωμα του Κρεμλίνου, αν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σοφ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατάρριψη ενός αεροπλάνου.

«Οι Ρώσοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Schoof σε συνέντευξή του την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

