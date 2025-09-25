Επί ποδός η Δανία: Κοντά σε ενεργοποίηση του άρθρου 4 - «Υβριδική επίθεση που δοκιμάζει τα όρια»

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έργο επαγγελματία, όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό είναι που θα ονόμαζα υβριδική επίθεση με χρήση διαφορετικών τύπων drones», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Troels Lund Poulsen, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε με τον υπουργό Δικαιοσύνης μετά την παράνομη δραστηριότητα drone πάνω από τα αεροδρόμια της χώρας το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου και σήμερα 25 Σεπτεμβρίου, το πρωί.

«Η Δανία αντιμετωπίζει "συστηματικά" περιστατικά με drones που προκαλούνται από έναν "επαγγελματία" δράστη που επιδιώκει να διαταράξει τη λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων», πρόσθεσε.



Οι Αρχές δεν έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποιος κρύβεται πίσω από τα περιστατικά, καθώς συνεχίζουν να ερευνούν τις θεάσεις των drones.



Ωστόσο, ο Poulsen σημείωσε ότι «υπάρχουν χώρες ή παράγοντες που μπορεί να έχουν συμφέρον να υπονομεύσουν την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», και επέμεινε ότι «είναι ζωτικής σημασίας να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εκφοβιστεί από τη Ρωσία».



Τα drones φαίνεται να εκτοξεύονται σε κοντινή απόσταση από τους στόχους, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών.



Τα περιστατικά φαίνεται να αποσκοπούν στο να «δοκιμάσουν τα όρια και να δημιουργήσουν φόβο», δήλωσε από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Peter Hummelgaard, προειδοποιώντας ότι «η απειλή των υβριδικών επιθέσεων είναι κάτι που θα παραμείνει».

Σκέψεις για ενεργοποίηση του άρθρου 4

Οι υπουργοί σημείωσαν ότι η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ για να συγκαλέσει συνάντηση με σκοπό τη συζήτηση της απειλής, μετά την απόφαση της Πολωνίας και της Εσθονίας να πράξουν το ίδιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.



Προειδοποίησαν ότι η φύση των περιστατικών καθιστά «εντελώς μη βιώσιμη» την τακτική διακοπή της λειτουργίας των δανέζικων υποδομών και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας.

Κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργών Δικαιοσύνης και Άμυνας της Δανίας/Reuters

Οι αξιωματούχοι δέχθηκαν ιδιαίτερη πίεση για την απόφασή τους να μην καταρρίψουν τα drones, ιδίως πάνω από την αεροπορική βάση Skrydstrup, όπου σταθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη F-35, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση βασίστηκε σε επιχειρησιακή εκτίμηση της κατάστασης εκείνη τη στιγμή, τονίζοντας τους κινδύνους που ενέχει η κατάρριψη drones σε πολυσύχναστες περιοχές, αλλά παραδέχτηκαν ότι πρέπει να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους σε περιστατικά με drones.

Εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας της χώρας φαίνεται να υπονόησε ότι τα drones ενδέχεται να εκτοξεύονται τοπικά και να μην έρχονται από μακριά. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να διερευνάται, όπως ανέφερε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι υπουργοί επισήμαναν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τις επιθέσεις με τη Ρωσία, αν και απαρίθμησαν άλλα περιστατικά στην Ευρώπη που έχουν αποδοθεί στη Ρωσία.



Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, η Δανία θα συμμετάσχει σε συνάντηση της ΕΕ με θέμα το λεγόμενο «Drone Wall» για να συζητήσει την περιφερειακή συνεργασία και τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την Ουκρανία.



Η επίλυση του ζητήματος γίνεται όλο και πιο επείγουσα, με τους ηγέτες της ΕΕ να συναντώνται την επόμενη εβδομάδα στην Κοπεγχάγη για μια άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.