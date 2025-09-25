Συναγερμός στη Δανία: Τέσσερα αεροδρόμια έκλεισαν λόγω drones – Στο στόχαστρο και στρατιωτική βάση

Κλειστά παραμένουν τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία μετά την εμφάνιση μυστηριωδών drones σε διάφορα σημεία της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία. Το περιστατικό έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου είχε «κατεβάσει ρολά» και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για τον ίδιο λόγο.



Τα αεροδρόμια που ανέστειλαν τη λειτουργία τους είναι αυτά του Άαλμποργκ, Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ.

Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace. Three inbound flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/j8AxEIA4jF — Flightradar24 (@flightradar24) September 24, 2025

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο Άαλμποργκ, καθώς η αναστολή επηρεάζει και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αφού το αεροδρόμιο χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και ως στρατιωτική βάση.



«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος κρύβεται πίσω από αυτά», τόνισε αξιωματούχος της αστυνομίας, σημειώνοντας πως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



Τα άγνωστα drones που παρατηρήθηκαν στη Βόρεια Γιουτλάνδη φαίνεται ότι δεν πετούν πλέον πάνω από τον εναέριο χώρο του Άαλμποργκ.

De uidentificerede droner som blev observeret i det nordjyske, befinder sig ikke længere over luftrummet ved Aalborg Lufthavn. En intens efterforskning er gået i gang, og politiet beder alle med oplysninger i sagen henvende sig på telefon 114. #politidk https://t.co/sU3Azw8amD — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 25, 2025

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τη Δευτέρα, το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες, επίσης λόγω εμφάνισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.