Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Προειδοποιεί για «μοτίβο» απειλών μετά τα περιστατικά με drones

Για «μοτίβο» απειλών στα σύνορα της Ευρώπης έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τα περιστατικά με drones που διέκοψαν τις αεροπορικές πτήσεις σε Δανία και Νορβηγία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Μόλις μίλησαν με την πρωθυπουργό Φρεντέρικσεν σχετικά με την εισβολή drone γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης», σημείωσε η φον ντερ Λάιεν, μεταδίδει το Politico.

«Ενώ τα γεγονότα εξακολουθούν να διαπιστώνονται, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μοτίβο επίμονων αμφισβητήσεων στα σύνορά μας. Οι κρίσιμες υποδομές μας βρίσκονται σε κίνδυνο. Και η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε αυτή την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.

Drones στον εναέριο χώρο της Νορβηγίας και της Δανίας

Τόσο το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης όσο και αυτό του Όσλο έκλεισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, αφού εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο τους, αναγκάζοντας τις πτήσεις να εκτραπούν ή να ακυρωθούν και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους. Νωρίτερα την Τρίτη, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλείσει με κανέναν τρόπο ότι πίσω από το περιστατικό με τα drones τη Δευτέρα το βράδυ βρίσκεται η Ρωσία».

«Αυτό που είδαμε χθες το βράδυ είναι η πιο σοβαρή επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της Δανίας μέχρι σήμερα», δήλωσε στα δανικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι το «προφανές» κίνητρο πίσω από την επίθεση ήταν «να διαταράξει και να δημιουργήσει αναταραχή. Να προκαλέσει ανησυχία. Να δει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει και να δοκιμάσει τα όρια».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έστειλε drones πάνω από την Πολωνία και τρία ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, πριν τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ τα εκτρέψουν.