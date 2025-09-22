Αlert στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για λόγους ασφαλείας λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή.
Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή.
Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Δανίας έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας, σύμφωνα με το Ρόιτερς.
Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, τουλάχιστον 15 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια.
Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σουηδία.