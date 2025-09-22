Αlert στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Δανίας έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας, σύμφωνα με το Ρόιτερς.



Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, τουλάχιστον 15 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια.

🇩🇰—-Authorities have stopped all flights at Copenhagen airport as 2-4 large drones reportedly seen over the area near the airport. pic.twitter.com/0fHEv9o8pi — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) September 22, 2025

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σουηδία.