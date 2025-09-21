Συνεχίζεται το χάος με τις πτήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Πώς έγινε η κυβερνοεπίθεση

Σκηνές χάους προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε πολλά αεροδρόμια της Ευρώπης το πρωί του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, με έναν πάροχο συστημάτων check-in να «πέφτει» οδηγώντας σε δεκάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Στο «στόχαστρο» της επίθεσης βρέθηκε το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το πιο πολυσύχναστο της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, το περιστατικό αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν κυβερνήσεις και εταιρείες σε όλο τον κόσμο, πλήττοντας τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα μέχρι το λιανικό εμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία. Μια πρόσφατη παραβίαση στην αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή της.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Τα προβλήματα του Σαββάτου επικεντρώθηκαν στο λογισμικό MUSE που κατασκευάστηκε από την Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα λογισμικού για αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε αεροδρόμια παγκοσμίως, όπως ανέφεραν τα αεροδρόμια.

Η μητρική εταιρεία της Collins Aerospace δήλωσε ότι γνώριζε μια «διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» στο λογισμικό σε συγκεκριμένα αεροδρόμια, χωρίς να τα κατονομάσει.

Εκτός από το αεροδρόμιο του Χίθροου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου -που ενημέρωσαν με ανακοινώσεις τους ότι έπεσαν «θύματα» της κυβερνοεπίθεσης- κάποιες ώρες αργότερα το αεροδρόμιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι αντιμετώπιζε επίσης μικρές επιπτώσεις από το πρόβλημα, όπως και το αεροδρόμιο του Κορκ, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ιρλανδίας μετά το Δουβλίνο.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Οι Ρώσοι πίσω από την επίθεση;

«Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in των πελατών και την παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες check-in», ανέφερε η RTX σε μια δήλωση μέσω email, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Ωστόσο, δεν έδωσε καμία πληροφορία για το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Σύμφωνα με το BBC, πολλές συμμορίες χάκερ έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, μερικές από τις οποίες πιστεύεται ότι έχουν δεσμούς με το ρωσικό κράτος.

Ωστόσο, έχουν γίνει πολλές συλλήψεις και αλλού, ενώ Βρετανοί και Αμερικανοί έφηβοι κατηγορούνται για την πραγματοποίηση πρόσφατων μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων εναντίον του καζίνο του Λας Βέγκας, του M&S, του Co-op και του Transport for London.

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Calum Miller, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει μια δήλωση σχετικά με το αν πιστεύει ότι το Κρεμλίνο φέρει την ευθύνη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην εισβολή ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στον εσθονικό εναέριο χώρο την Παρασκευή (19/9), προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση πρέπει να διαπιστώσει επειγόντως εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιτίθεται τώρα στα κυβερνοσυστήματά μας».

Οι Βρυξέλλες ακυρώνουν τις μισές πτήσεις την Κυριακή

Στο Χίθροου, το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, 29 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων είχαν ακυρωθεί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο πάροχος δεδομένων αεροπορίας Cirium. Συνολικά, 651 αναχωρήσεις είχαν προγραμματιστεί από το Χίθροου, 228 από τις Βρυξέλλες και 226 από το Βερολίνο το Σάββατο.

Αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες δήλωσαν ότι υπήρξαν τέσσερις εκτροπές πτήσεων, καθώς και «καθυστερήσεις στις περισσότερες πτήσεις αναχώρησης».

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις προγραμματισμένες πτήσεις αναχώρησης την Κυριακή (21/9), ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι αιφνιδιαστικές ακυρώσεις, κάτι που δείχνει ότι η αναστάτωση θα κρατήσει τουλάχιστον ένα 48ωρο.

IMAGO / Anadolu Agency

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή επίθεση» και ότι η προέλευση του περιστατικού βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Αυτού του είδους τα περιστατικά είναι συνήθως αποτέλεσμα είτε επιθέσεων ransomware, όπου οι διαδικτυακοί εκβιαστές παραλύουν εταιρικά δίκτυα με την ελπίδα πληρωμής, είτε σκόπιμο ψηφιακό σαμποτάζ.

Ο Rafe Pilling, διευθυντής πληροφοριών απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Sophos, δήλωσε ότι ο αντίκτυπος του περιστατικού υπογράμμισε «την εύθραυστη και αλληλεξαρτώμενη φύση του ψηφιακού οικοσυστήματος που στηρίζει τα αεροπορικά ταξίδια».

«Έχουμε δει τεράστιο αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο και αυτήν τη στιγμή στην αυτοκινητοβιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος», είπε. «Η απειλή είναι σημαντική και πολύ πραγματική».

Αρκετοί ιστότοποι παρακολούθησης παραβιάσεων έχουν αναφέρει προηγουμένως ότι η Collins Aerospace δέχθηκε επίθεση από χάκερ που ζητούσαν λύτρα το 2023.

Στο «σκοτάδι» χιλιάδες επιβάτες

Οι επιβάτες με προγραμματισμένη πτήση για το Σάββατο ενημερώθηκαν από τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση, να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

«Έφτασα εδώ στον σταθμό του αεροδρομίου περίπου στις 9.15 και δεν μας έχουν πει τίποτα άλλο εκτός από το ότι υπήρξε τεχνικό σφάλμα», δήλωσε η Kim Reisen στο Reuters, ταξιδιώτρια στο αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

«Φυσικά, στο διαδίκτυο μπορείς να διαβάσεις ότι πιθανότατα επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση και τώρα περιμένουμε εδώ να δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε

Ένας άλλος ταξιδιώτης, ο Siegfried Schwarz, δήλωσε ότι μια τέτοια επίθεση ήταν «ακατανόητη». «Βρίσκω επίσης ανεξήγητο το γεγονός ότι, με τη σημερινή τεχνολογία, δεν υπάρχει τρόπος να αμυνθείς σε κάτι τέτοιο», τόνισε.

Τι είπαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η EasyJet, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, δήλωσε ότι λειτουργεί κανονικά και δεν αναμένει το πρόβλημα να επηρεάσει τις πτήσεις της. Η Ryanair και η ιδιοκτήτρια της British Airways, IAG, δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines δήλωσε ότι αναμένει ελάχιστες επιπτώσεις, προσθέτοντας ότι έχει εφαρμόσει μια λύση για την ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης. Η United Airlines δήλωσε ότι το πρόβλημα «προκαλούσε μικρές καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις», αλλά δεν είχε ακυρώσει καμία πτήση.