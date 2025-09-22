«Χάος» στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση - Εταιρείες ακυρώνουν τις πτήσεις

Αλυσιδωτά προβλήματα προκάλεσε η συντονισμένη κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε εναντίον των μεγαλύτερων αεροδρομίων της Ευρώπης με αποτέλεσμα εκατοντάδες πτήσεις να αναβληθούν.

Η επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή προκάλεσε πανικό καθώς το λογισμικό αυτόματου check-in και επιβίβασης σταμάτησε με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να μην μπορούν να επιβιβαστούν στα αεροπλάνα.

Οι μισές πτήσεις από Βρυξέλλες ακυρώνονται

Το πρωί της Δευτέρας 22/09, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν σχεδόν τις μισές πτήσεις τους καθώς. Όπως ανέφερε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, 140 από τις 276 πτήσεις δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Σε ανακοίνωσή του ο πάροχος λογισμικού Collins Aerospace δήλωσε ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενημερώσεων λογισμικού.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δήλωσε ότι «ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το ζήτημα», αλλά εξακολουθεί να είναι «ασαφές» πότε θα επιλυθεί το πρόβλημα.

Σταδιακή αποκατάσταση σε Λονδίνο και Βερολίνο

Σε αεροδρόμια όπως στο Χίθροου και το Βερολίνο, τα προβλήματα είχαν μερικώς αποκατασταθεί μέχρι την Κυριακή, αλλά οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων προκαλούσαν κομφούζιο και σύγχυση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το λονδρέζικο αεροδρόμιο, αναφέρθηκε στα εκτεταμένα προβλήματα που προκλήθηκαν ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες που αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στο ταξίδι τους. «Η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων συνέχισε να λειτουργεί» αναφερόταν ενώ η διοίκηση του αεροδρομίου προέτρεψε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Βερολίνου δήλωσε στο BBC ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούσαν να επιβιβάζουν επιβάτες χειροκίνητα ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πόσο θα διαρκούσε η ηλεκτρονική διακοπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαδραματίζει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση», αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν «εκτεταμένη ή σοβαρή».

