Συνελήφθη άνδρας για την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Ένας 40χρονος συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ σε σχέση με την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος σε αεροδρόμια της Ευρώπης για αρκετές ημέρες, μεταξύ των οποίων και το Χίθροου.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) ανακοίνωσε ότι η σύλληψη έγινε «στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό κυβερνοεπίθεσης που έπληξε την Collins Aerospace».

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων, καθώς κατέρρευσε το λογισμικό αποσκευών και check-in που χρησιμοποιούν πολλές αεροπορικές εταιρείες, αναγκάζοντας τα αεροδρόμια να καταφύγουν σε χειρόγραφες διαδικασίες επιβίβασης.

«Παρότι η σύλληψη αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζεται», δήλωσε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της εθνικής μονάδας κυβερνοεγκλήματος της NCA.

Το BBC είδε εσωτερικό υπόμνημα που στάλθηκε σε εργαζόμενους του Χίθροου, στο οποίο αναφέρεται ότι η Collins Aerospace αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην επαναφορά του λογισμικού. Η εταιρεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξαναχτίζει το σύστημα μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες επανεκκίνησής του τη Δευτέρα.

Η αμερικανική εταιρεία δεν έχει δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία, ενώ καλεί τις αεροπορικές και τους επίγειους χειριστές να είναι προετοιμασμένοι να χρησιμοποιούν χειροκίνητες λύσεις τουλάχιστον για μία ακόμη εβδομάδα.

Στο Χίθροου έχουν αναπτυχθεί επιπλέον υπάλληλοι στους τερματικούς σταθμούς για να διευκολύνουν τους επιβάτες και τους εργαζόμενους στα check-in, ωστόσο οι πτήσεις εξακολουθούν να καθυστερούν.

Τη Δευτέρα, ο Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ ανακοίνωσε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε κακόβουλο λογισμικό τύπου ransomware.