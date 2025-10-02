Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή - Στους 4 οι τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 02/10 σε συναγωγή στην πόλη Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς άνδρας επιτέθηκε με το όχημά του και στη συνέχεια με μαχαίρι εναντίον πολιτών που βρίσκονταν έξω από το κτίριο για να γιορτάσουν το Γιομ Κιπούρ.

Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί 4 πολίτες ενώ σύμφωνα με την αστυνομία ο ύποπτος έχει χτυπηθεί χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα αλλά και κλιμάκιο της Αστυνομίας ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

«Μετά από αναφορές για περιστατικό στην οδό Middleton Road στο Crumpsall. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με άλλα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται το συντομότερο δυνατό» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μιλώντας στο BBC χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό». «Αποφύγετε την περιοχή» προέτρεψε τους πολίτες ο κ. Μπέρναμ. «Ταυτόχρονα, μπορώ να δώσω κάποια διαβεβαίωση ότι ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει», προσέθεσε.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Μάντσεστερ:

«Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park, στην οδό Middleton Road, στο Crumpsall, στις 9:31 π.μ. από ένα μέλος της, το οποίο δήλωσε ότι είχε δει ένα αυτοκίνητο να οδηγεί προς συγκεντρωμένο πλήθος και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί».

«Η GMP κήρυξε PLATO και ένα σοβαρό περιστατικό στις 9:37 π.μ. Πυροβολισμοί έπεσαν από αστυνομικούς στις 9:38 π.μ. Ένας άνδρας πυροβολήθηκε, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης».

«Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 9:41 και φροντίζουν τους τραυματίες, που αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις με τραύματα που προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές».

«Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή όσο η αστυνομία συνεχίζει να ασχολείται με το περιστατικό».