Επίθεση στο Μάντσεστερ: Αντίδραση από Ισραήλ για το μακελειό σε συναγωγή Εβραίων, «Δεν έλαβαν μέτρα»

Πρέπει να «νικήσουμε» την άνοδο του αντισημιτισμού, υποστήριξε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ το βράδυ της Πέμπτη (2/10), λίγες ώρες μετά την «τρομοκρατική επίθεση», όπως την ονομάζουν οι Αρχές της χώρας, έξω από συναγωγή του Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανήμερα της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

«Δεν είναι ένα καινούριο μίσος, είναι κάτι που οι Εβραίοι βίωναν ανέκαθεν, πρέπει να είμαστε σαφείς, είναι ένα μίσος που αυξάνεται για άλλη μια φορά και η Βρετανία πρέπει να το νικήσει για άλλη μια φορά», τόνισε ενώ πρόσθεσε πως «νωρίτερα σήμερα, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για την εβραϊκή κοινότητα, ένα άθλιο άτομο διέπραξε τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι και επιτέθηκε στη Βρετανία λόγω των αξιών μας», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» έξω από μια συναγωγή του Μάντσεστερ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Λονδίνο επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει την άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα.

«Το Ισραήλ συμμερίζεται την οδύνη της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στο Μάντσεστερ. Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ, η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία το μόνο που κάνει είναι να την τρέφει. Μόνο η ισχύς και η ενότητα μπορούν να τη νικήσουν», ανέφερε ο Νετανιάχου στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε «κατάπληκτος από τη φονική επίθεση» κοντά στη συναγωγή του Χίτον Παρκ, το πρωί «της ιερότερης ημέρας για τον εβραϊκό λαό, του Γιομ Κιπούρ».

«Πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια: οι προφανείς και γενικευμένες αντισημιτικές και αντιισραηλινές προτροπές, καθώς και οι εκκλήσεις στήριξης της τρομοκρατίας, πρόσφατα έγιναν κοινό φαινόμενο στους δρόμους του Λονδίνου, στις πόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στα πανεπιστήμιά του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Οι βρετανικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να εξαλείψουν αυτό το τοξικό κύμα αντισημιτισμού και μάλιστα του επέτρεψαν να επιμείνει», ισχυρίστηκε, διευκρινίζοντας ότι το Ισραήλ περιμένει «κάτι παραπάνω από λόγια εκ μέρους της κυβέρνησης του Στάρμερ».

Σημειώνεται μάλιστα, πως η σχέση των δυο κρατών δεν περνάει την καλύτερη φάση της, μετά την αναγνώριση παλαιστινιακό κράτος από τη πλευρά της Βρετανία στα τέλη του Σεπτέμβρη.

