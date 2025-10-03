Ανατροπή για την επίθεση στο Μάντσεστερ - Από πυρά αστυνομικών έπεσε νεκρό ένα εκ των δυο θυμάτων

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά την επίθεση σε συναγωγή Εβραίων προσκυνητών στο Μάντσεστερ, με την αστυνομία της πόλης να κάνει λόγο σήμερα Παρασκευή (3/10) ότι ένα από τα θύματα που πέθαναν πιθανότατα πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς που στόχευαν τον δολοφόνο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του CNN, η παραδοχή έγινε την επόμενη μέρα από τον θάνατο τουλάχιστον δύο Εβραίων πιστών και τον σοβαρό τραυματισμό τριών άλλων στην επίθεση που πραγματοποίησε ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ-Σάμι με αυτοκίνητο και μαχαίρι την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα στον Ιουδαϊσμό.

Σημειώνεται μάλιστα, πως ο ύποπτος για την επίθεση σκοτώθηκε επίσης από την αστυνομία.

Reuters

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον, δήλωσε ότι σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση του παθολόγου του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους «φαίνεται να έχει υποστεί τραύμα που συνάδει με τραύμα από πυροβολισμό». Επιπλέον, ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα από τα τρία άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο έχει επίσης υποστεί τραύμα από πυροβολισμό.

«Οι μόνοι πυροβολισμοί ήταν από αστυνομικούς»

Ο Γουάτσον είπε ότι, εφόσον η αστυνομία πίστευε ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμι, δεν είχε όπλο, πρέπει να ήταν τα πυρά της αστυνομίας που χτύπησαν τα θύματα.

«Οι μόνοι πυροβολισμοί που ρίχτηκαν ήταν από τους Εξουσιοδοτημένους Αξιωματικούς Πυροβόλων Όπλων της GMP, καθώς προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον δράστη από το να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή μας κοινότητα», πρόσθεσε.

«Επομένως, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτός ο τραυματισμός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια των επειγόντων μέτρων που έλαβαν οι αστυνομικοί μου για να τερματίσουν αυτή την άγρια ​​επίθεση».

Οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν στην επίθεση κατονομάστηκαν από την αστυνομία ως Adrian Daulby, 53 ετών, και Melvin Cravitz, 66 ετών ενώ οι Αρχές δεν ανέφεραν ποιος από τους δύο άνδρες πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, η ανακοίνωση της αστυνομίας ήρθε ακριβώς τη στιγμή που ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ επισκεπτόταν τον τόπο της επίθεσης.

Το χρονικό της επίθεσης

Η αστυνομία δήλωσε την Πέμπτη (2/10) ότι ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park στο προάστιο Crumpsall του Μάντσεστερ, λίγα λεπτά αφότου έλαβαν κλήση από ένα μέλος του κοινού ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε άτομα έξω από τη συναγωγή.

Οι Αρχές δήλωσαν παράλληλα ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο προχώρησαν σε πυροβολισμούς, επιβεβαιώνοντας αργότερα ότι ο δράστης σκοτώθηκε από αυτούς. Ένα βίντεο από το σημείο έδειξε ένοπλους αστυνομικούς να δίνουν οδηγίες σε περαστικούς και πιστούς μέσα στη συναγωγή, ενώ σημαδεύουν τα όπλα τους σε ένα άτομο που βρισκόταν στο έδαφος.

🚨BREAKING: Major incident outside a synagogue in Crumpsall, Manchester.



A man has allegedly drove into pedestrians, injuring three people, then exited the vehicle and stabbed another person.



Unconfirmed reports suggest the assailant may have a bomb.



Today is Yom Kippur,… pic.twitter.com/EShE3aNa8O — The British Patriot (@TheBritLad) October 2, 2025

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της πόλης είπε ότι και τα δύο θύματα που πυροβολήθηκαν ήταν «κοντά το ένα στο άλλο πίσω από την πόρτα της συναγωγής, καθώς οι πιστοί ενήργησαν γενναία για να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει».