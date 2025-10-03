Θρήνος στο Μάντσεστερ: Σύρος με βρετανική υπηκοότητα ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στη συναγωγή

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Μάντσεστερ στη Βρετανία, μετά την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στα βόρεια της πόλης το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ανθρώπων. Το περιστατικό έγινε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερής ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο.

Χρησιμοποιώντας ένα αυτοκίνητο για να εισβάλει στο χώρο λατρείας, ο δράστης της επίθεσης στο Heaton Park Hebrew Congregation, πήδηξε έξω από το όχημα και μαχαίρωσε θανάσιμα δύο άτομα που βρίσκονταν έξω από τη συναγωγή. Τρία άλλα άτομα τραυματίστηκαν.

Φωτό: Reuters

Ήταν «μια θηριωδία», δήλωσε ένας μάρτυρας, σύμφωνα με τον Guardian. Ένας ηλικιωμένος άνδρας κειτόταν ακίνητος και αιμορραγούσε στην είσοδο του συναγωγής. Ένα άλλο θύμα κειτόταν σωριασμένο κάτω από το καπό του αυτοκινήτου. Στην αυλή, ο επιτιθέμενος φαινόταν να προσπαθεί να εισβάλει στη συναγωγή, κραδαίνοντας το μαχαίρι και χτυπώντας τα παράθυρα καθώς οι πιστοί έφραζαν τις πόρτες.

Φωτό: Reuters

Ο άνδρας σταμάτησε όταν οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν δύο φορές, φοβούμενοι ότι φορούσε «ζώνη αυτοκτονίας». Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν ψεύτικη. Το σκηνικό του τρόμου στην, ήσυχη γενικά, περιοχή του Crumpsall, διήρκεσε περίπου έξι λεπτά.

Φωτό: Reuters

Ο δράστης ήρθε παιδί στη Βρετανία το 2006

Λίγες ώρες αργότερα, η βρετανική αστυνομία κατονόμασε τον δράστη ως τον Τζιχάντ Αλ-Σάμι, 35 ετών, Βρετανό πολίτη συριακής καταγωγής, ο οποίος ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως παιδί το 2006. Ο Σάμι καταγράφηκε σε βίντεο - ντοκουμέντο την ώρα της επίθεσης.

Οι Αρχές αποκάλυψαν ακόμα ότι τρία άλλα άτομα, δύο άνδρες περίπου 30 ετών και μία γυναίκα περίπου 60 ετών, συνελήφθησαν «ως ύποπτοι για διάπραξη, προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών».

Οι δύο άνδρες που δολοφονήθηκαν κατονομάστηκαν ως ο 53χρονος Άντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτζ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Φωτό: Reuters

Η επίθεση προκάλεσε ευρεία καταδίκη από όλο το πολιτικό φάσμα, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αποκαλεί τον δράστη «σιχαμερό άτομο» που «επιτέθηκε σε Εβραίους επειδή είναι Εβραίοι και επιτέθηκε στη Βρετανία λόγω των αξιών μας».

Μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στην εκδήλωση υποστήριξης, η οποία διοργανώθηκε, στην εβραϊκή κοινότητα, ήταν οι πολιτικοί αντίπαλοι του Στάρμερ, Κέμι Μπάντενοχ και Νάιτζελ Φάρατζ.

Η αστυνομία δήλωσε ότι θα υπάρξει αυξημένη ασφάλεια στις συναγωγές και τα εβραϊκά κοινοτικά κέντρα τις επόμενες ημέρες. Θα υπάρξουν επίσης αυξημένες επισκέψεις σε τοπικούς χώρους λατρείας.