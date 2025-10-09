Συναγερμός στο Βέλγιο: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση κατά του πρωθυπουργού της χώρας Μπαρτ Ντε Βέβερ

Σάλο προκάλεσε στο Βέλγιο, είδηση που έγινε γνωστή το βράδυ της Πέμπτης (9/10), η οποία αναφέρει πως απετράπη τρομοκρατικό χτύπημα κατά του πρωθυπουργού της χώρας, Μπαρτ Ντε Βέβερ, από τις τοπικές Αρχές.

Όπως αναφέρουν με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια έρευνας στο Deurne, συνοικία του δήμου της Αμβέρσας, αστυνομικοί εντόπισαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο οι φερόμενοι ως δράστες σχεδίαζαν να προσαρτήσουν σε drona για να πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Τρεις νεαροί ενήλικοι οι δράστες

«Τρεις νεαροί ενήλικες (γεννηθέντες το 2001, το 2002 και το 2007, όλοι κάτοικοι της Αμβέρσας) συνελήφθησαν. Η δικαστική απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης και συμμετοχής σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

Δύο εξ αυτών έδωσαν κατάθεση στη δικαστική αστυνομία και θα οδηγηθούν την Παρασκευή (10/10) ενώπιον ανακριτή, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, οι Αρχές κατέσχεσαν επίσης έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή και ηλεκτρονικά εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε.

«Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να παραμένουν πάντοτε σε επαγρύπνηση για τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων», ανέφερε η εισαγγελία.

Έρευνες λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του Ντε Βέβερ

Η εισαγγελία δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τους «πολιτικούς» που είχαν μπει στο στόχαστρο, όμως μέσα ενημέρωσης διαβεβαιώνουν ότι στόχος ήταν ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τον Τύπο, η αστυνομία ερεύνησε ένα σπίτι που απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα από την κατοικία του Μπαρτ Ντε Βέβερ στην Αμβέρσα.

Ο εθνικιστής Μπαρτ Ντε Βέβερ ορκίστηκε πρωθυπουργός του Βελγίου τον Φεβρουάριο, μετά από μήνες επίπονων διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων. Η επίδειξη συμφωνίας κατέστησε τον Ντε Βέβερ τον πρώτο εθνικιστή ηγέτη του Βελγίου.