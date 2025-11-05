Συναγερμός στη Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος τραυματίζοντας 5 άτομα - Συνελήφθη ο δράστης

Σε έντονη κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές της Γαλλίας από το πρωί της Τετάρτης (5/11) όταν αυτοκίνητο στο νησί ντ' Ολερόν έπεσε πάνω σε πλήθος ατόμων, χτυπώντας συνολικά 10 άτομα εκ των οποίων οι 3 είναι σε σοβαρή κατάσταση και διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Η εθνική χωροφυλακή ανέφερε πως ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Le Parisien, ο οδηγός φέρεται να φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ» λίγο πριν οδηγήσει το όχημά του πάνω στο πλήθος, ωστόσο, το γραφείο του εισαγγελέα κατά της τρομοκρατίας «δεν εμπλέκεται σε αυτό το στάδιο της έρευνας», υποστήριξες ο εισαγγελέας της Le Rochelle, Arnaud Laraize, ο οποίος ωστόσο διευκρίνισε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας.

Τραυματίας μέλος του κόμματος Λεπέν

Μάλιστα, όπως αναφέρονται σε μια σειρά δημοσιευμάτων, ένα από τα θύματα είναι η τοπική κοινοβουλευτική βοηθός του Pascal Markowsky, βουλευτή του Εθνικού Συναγερμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μία από τους πιο σοβαρά τραυματίες. Υπέστη πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλική κάκωση και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής.

Χωρίς να αναφέρεται στις παραπάνω αναφορές, ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του κόμματος εξέφρασε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση. «Όλες οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες σήμερα το πρωί στο Île d'Oléron. Ελπίζουμε σε μια γρήγορη και θετική ανάρρωση. Ο δράστης αυτής της τυφλής και σκόπιμης βίας πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά», τόνισε.

Toutes mes pensées accompagnent les personnes blessées ce matin sur l’île d’Oléron. Nous espérons une évolution favorable et rapide de leur état.



L’auteur de cette violence aveugle et délibérée devra se voir infliger une peine exemplaire. — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 5, 2025

Οι πρώτες αναφορές για το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ύποπτος είναι ένας 35χρονος Γάλλος υπήκοος που ζει στο La Cotinière, ένα χωριό στη δυτική ακτή του ντ' Ολερόν. «Είναι γνωστός για τις πολυάριθμες παραβάσεις του, κυρίως λόγω της τακτικής χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ», δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού, Christophe Sueur.

Ο άνδρας δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο των αναφορών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία (FSPRT), δήλωσε στην Le Parisien μια πηγή κοντά στην έρευνα, υποδεικνύοντας ότι οι ερευνητές διερευνούν επίσης την πιθανότητα ψυχιατρικών διαταραχών.

Έρευνα έχει ξεκινήσει από την εισαγγελία της La Rochelle για «απόπειρα δολοφονίας». Έχει ανατεθεί στο ερευνητικό τμήμα του Poitiers και έχει υποστηριχθεί από τις ερευνητικές ομάδες Rochefort και La Rochelle. Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X, ο Υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez ανέφερε ότι θα μεταβεί στο σημείο αυτήν την Τετάρτη, «κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού».

Σημειώνεται πως ο Laurent Nuñez αναμένεται να φτάσει εντός ολίγου στο σημείο, με τον υπουργό Εσωτερικών να επιβεβαιώνει επίσης ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.