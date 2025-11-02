Βρετανία: Δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο, ανακοίνωσε η αστυνομία

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η επίθεση που έγινε με μαχαίρι το Σάββατο (1/11) σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως μία τρομοκρατική επίθεση, ενώ οι δύο Βρετανοί που έχουν συλληφθεί θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.



Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.



Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος έγχρωμος με βρετανική υπηκοότητα και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική.