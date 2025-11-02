Τρόμος στην Βρετανία: 10 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο - Δύο συλλήψεις

Σκηνές τρόμου εκτυλίχτηκαν στην Βρετανία το Σάββατο, με δέκα ανθρώπους να τραυματίζονται με μαχαίρι μέσα σε τρένο που είχε ξεκινήσει από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας και πήγαινε προς το Λονδίνο.

Μάλιστα, οι εννέα από τους τραυματίες δέχτηκαν τραύματα απειλητικά για τη ζωή τους.

Η αστυνομία έλαβε κλήσεις από επιβάτες του τρένου σχετικά με το περιστατικό, μεταδίδει το BBC. Το τρένο έκανε τότε μια έκτακτη στάση στο Χάντινγκτον του Κέμπριτζσαϊρ, όπου ένοπλοι αστυνομικοί και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην αποβάθρα.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

Το βράδυ του Σαββάτου, ο δήμαρχος του Cambridgeshire ανακοίνωσε ότι δύο άτομα είχαν συλληφθεί και τελούσαν υπό κράτηση.

Στις έρευνες συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη και ποια ήταν τα κίνητρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των ανθρώπων που τραυματίστηκαν, αλλά ούτε και λεπτομέρειες για τους συλληφθέντες.