Το ελληνικό νησί της «ανεπιτήδευτης γοητείας» που ξεχωρίζει σε βρετανικό αφιέρωμα

Ξεχωριστή θέση κατέχει η Σάμος σε αφιέρωμα της Daily Express για τους ιδιαίτερους προορισμούς της Ευρώπης, που θα έχουν την την ευκαιρία να εξερευνήσουν οι Βρετανοί ταξιδιώτες την επόμενη σεζόν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Βρετανού Tour Operator JET2.

Η Σάμος βρίσκεται συγκεκριμένα στη δεύτερη θέση του καταλόγου της δημοφιλούς βρετανικής εφημερίδας. Σύμφωνα με την Daily Express «η Σάμος είναι ευρέως γνωστή για τις πανέμορφες παραλίες, την πλούσια ιστορία και την ανεπιτήδευτη γοητεία της. Χάρη στις νέες πτήσεις, οι ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ονειρικές περιηγήσεις και περιπάτους δίπλα στη θάλασσα, να δοκιμάσουν την εξαιρετική τοπική κουζίνα και να μυηθούν σε έναν πιο χαλαρό ρυθμό ζωής».

Άλλοι «νέοι απίθανοι προορισμοί»

Στην λίστα των «νέων απίθανων προορισμών» συμπεριλαμβάνεται το Ταλλίν της Εσθονίας, οι Κανάριες Νήσοι, η Σικελία, η Ισπανική Χερέθ Ντε Λα Φροντέρα και η Κροατική Ίστρια.

Σημειώνεται πως είχαν προηγηθεί συστηματικές επαφές των αντιπροσωπειών των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου με εκπροσώπους κορυφαίων τουριστικών παραγόντων όπως της JET2 με στόχο την ενημέρωση για το εύρος δυνατοτήτων του προορισμού και το άνοιγμα σε νέες αγορές όπως την Βρετανική.

Στην προσεχή διεθνή έκθεση τουρισμού WTM2025 στο Λονδίνο, οι Δήμοι Δυτικής και Ανατολικής Σάμου θα συμμετέχουν με ενιαίο περίπτερο αποκλειστικά για τον προορισμό για την πραγματοποίηση επαγγελματικών συναντήσεων και την πληροφόρηση του εκθεσιακού κοινού ενόψει των νέων συνδέσεων με την Μ. Βρετανία.