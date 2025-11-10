Η Άνδρος των μονοπατιών κατακτά τη Βρετανία - Αναδείχθηκε κορυφαίος περιπατητικός προορισμός το 2025

Την Άνδρο επέλεξαν οι Βρετανοί ως κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας. Η διεθνής τιμητική διάκριση ήρθε στα ετήσια Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το βρετανικό κοινό που ψήφισε, ανταποκρίθηκε στην υποψηφιότητα και επέλεξε την Άνδρο ως τον κορυφαίο προορισμό της Ελλάδας για πεζοπορία το 2025. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας εργασιών της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2025 στο Λονδίνο.

Το Βρετανικό κοινό ψήφισε Άνδρο ως τον κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025 στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας τα τελευταία 4 χρόνια!#Andros #Cyclades #GreekIslands #AndrosIsland #Greece pic.twitter.com/etgEORrcxk — Visit Andros / Άνδρος (@Visit_Andros) November 9, 2025

Διεθνής προβολή της Άνδρου

Το βραβείο συνεπάγεται σημαντική προβολή για τον προορισμό στη Μ. Βρετανία καθώς τα αποτελέσματα παρακολούθησαν έγκυροι δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού. Σημειώνεται πως η ψηφοφορία του ταξιδιωτικού κοινού για τα βραβεία Greek TravelAwards 2025 έγινε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο εκ των πλέον καθιερωμένων δημοφιλών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα, δυναμική ήταν η συνεργασία μεταξύ του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και του Δήμου Άνδρου ενώ υλοποιούνταν ενέργειες προβολής και από τους δυο φορείς.

«Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας Ελένη Σκαρβέλη για την εξαιρετική διοργάνωση, την άμεση ανταπόκριση αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στη Βρετανική αγορά. Το βραβείο αυτό δικαιώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες του Andros Routes, των Ανδριωτών εθελοντών που συμβάλλουν τα μέγιστα για τη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου» ανέφερε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.