«Ωδή» ισπανικού περιοδικού για την Ίο - «Συνδυάζει τη μυθική αύρα με την αυθεντικότητα των Κυκλάδων»

Την αυθεντικότητα, την πλούσια ιστορία χιλιάδων ετών και τον πολιτισμό της Ίου αναδεικνύει το ισπανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Viajar μέσα από σειρά αφιερωμάτων.

Ο δημιουργός του άρθρου που επισκέφτηκε την Ίο μετά από πρόσκληση του Δήμου, εντυπωσιάστηκε από τα διαφορετικά «πρόσωπα» του προορισμού και γοητεύτηκε από το μυστήριο του αρχαίου τάφου του Ομήρου.

Το αφιέρωμα του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού περιοδικού της Ισπανίας με εκατομμύρια αναγνώστες διεθνώς, «εξηγεί» τη μοναδικότητα του προορισμού μέσα από μια αναδρομή στην εντυπωσιακή εξέλιξη του τονίζοντας πως «η Ίος φυλάσσει το σημείο όπου, σύμφωνα με τον θρύλο, βρίσκεται ο τάφος του δημιουργού της Οδύσσειας και της Ιλιάδας. Ανάμεσα σε απομονωμένες παραλίες, ενετικά κάστρα και μονοπάτια που οδηγούν σε αρχαιολογικούς "θησαυρούς", το νησί συνδυάζει τη μυθική του αύρα με την αυθεντικότητα ενός κυκλαδίτικου νησιού που περιμένει τους "μυημένους" για να ανακαλυφθεί. Παρά την εγγύτητά της με τη Σαντορίνη, η Ίος έχει ακολουθήσει έναν πιο αργό και πιο οικείο δρόμο.

Το νησί έγινε πόλος έλξης νεαρών που λαχταρούν τη διασκέδαση γεμίζοντας από θετική αύρα και νεανική ενέργεια που διατηρείται μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα δίνει την σκυτάλη σε νέες, ανεκτίμητες εμπειρίες. Μια εντυπωσιακή νέα προσθήκη είναι το Μουσείο Γαίτη - Σίμωσι που "παντρεύει" αρμονικά την συγκλονιστική θέα του Αιγαίου με τη ζωγραφική, την γλυπτική και την αισθητική. Επιπλέον, η πεζοπορία έχει ζωτικό ρόλο καθώς συνδέει τη Χώρα με το εσωτερικό του νησιού, αναδεικνύει την υπέροχη φύση και αποκαλύπτει θησαυρούς όπως τα γραφικά ξωκλήσια και τον προϊστορικό οικισμό του Σκάρκου που διασώζεται από την 3ηχιλιετία π.Χ. και αποτελεί μια ζωντανή "γέφυρα" με το άγνωστο παρελθόν».

Σημειώνεται πως πρόσφατα η ιστοσελίδα του Viajar, που είναι ο πέμπτος σημαντικότερος ταξιδιωτικός ιστότοπος του κόσμου, συμπεριέλαβε την Ίο σε ένα ακόμη δημοφιλές αφιέρωμα με θέμα τις Κυκλάδες που διαβάστηκε από εκατομμύρια ταξιδιώτες.

«Αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις, στόχος μας μέσα από νέα έργα είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της Ίου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας» αναφέρει ο Δήμαρχος της Ίου Γκίκας Γκίκας.