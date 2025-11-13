Νίσυρος: Το ηφαιστειακό «κόσμημα» του Αιγαίου στον Παγκόσμιο «χάρτη» Γεωπάρκων της UNESCO

Το ηφαιστειακό «κόσμημα» του Αιγαίου, η Νίσυρος αποκτά διεθνή αναγνώριση και αυτό γιατί γίνεται Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Unesco.

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook έκανε γνωστό πως τον Οκτώβριο, το ηφαιστειακό νησί της Νισύρου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναγνωρίστηκε ως ο δέκατος ελληνικός τόπος που εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, αντανακλώντας τη γεωλογική και περιβαλλοντική του αξία. Με το ενεργό ηφαίστειο, τους εντυπωσιακούς κρατήρες και τις ιαματικές πηγές της, η Νίσυρος αποτελεί πλέον ένα ανοιχτό «εργαστήριο» φυσικών διεργασιών.

Η αναγνώριση της UNESCO ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη της Νισύρου. Ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο, το νησί θα αποτελέσει πλατφόρμα για τον γεωτουρισμό, την εκπαίδευση και την έρευνα, ενώ θα ενθαρρύνει συνεργασίες με άλλα ελληνικά και διεθνή γεωπάρκα.

Στην δορυφορική εικόνα που συνοδεύει την ανάρτηση αποκαλύπτεται το ηφαιστειακό έδαφος του νησιού, ενώ όπως σημειώνει το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο το «Γεωπάρκο της Νισύρου περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί και τα κοντινά νησάκια».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση αναφέρεται:

«Τον Οκτώβριο του 2025, το ηφαιστειακό νησί της Νισύρου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναγνωρίστηκε ως ο δέκατος ελληνικός τόπος που εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, αντανακλώντας τη γεωλογική και περιβαλλοντική του αξία.

Η Νίσυρος είναι ένα ανενεργό ηφαίστειο σε μία από τις πιο τεκτονικά ενεργές ζώνες της ανατολικής Μεσογείου, που διαμορφώθηκε από παλαιότερες εκρήξεις, τη δημιουργία καλντέρας και τη συνεχιζόμενη υδροθερμική δραστηριότητα.

Αυτή η ψευδοχρωματική εικόνα CopernicusEU Sentinel-2, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2025, αποκαλύπτει το ηφαιστειακό έδαφος του νησιού. Η βλάστηση εμφανίζεται σε αποχρώσεις του κόκκινου, ενώ οι γυμνές επιφάνειες και τα πεδία λάβας εμφανίζονται σε γκρι και καφέ χρώματα.

Ο κρατήρας Στέφανος, με πλάτος 330m και βάθος 27m, είναι ορατός στο κέντρο. Το Γεωπάρκο της Νισύρου περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί και τα κοντινά νησάκια, που σχηματίστηκαν από ηφαιστειακές και υποθαλάσσιες διεργασίες κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών.

Εκτός από τη συμβολή τους στην παρακολούθηση της παγκόσμιας ηφαιστειακής δραστηριότητας, τα δεδομένα του Copernicus είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση στρατηγικών προστασίας σημαντικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς».