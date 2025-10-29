Μεγάλη Βρετανία: Δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία το χάπι της επόμενης μέρας - Κόστιζε μέχρι και 35 ευρώ

Το NHS διαθέτει δωρεάν το χάπι της επόμενης μέρας σε όλα τα φαρμακεία της Αγγλίας, σε μια προσπάθεια να μειώσει τη «λοταρία των ταχυδρομικών κωδικών» όσον αφορά την πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη.

Όπως γράφει ο Guardian, ορισμένα φαρμακεία χρέωναν προηγουμένως έως και 30 λίρες για την επείγουσα από του στόματος αντισύλληψη.



Η διευθύντρια του NHS για την υγεία των γυναικών, Δρ Sue Mann, δήλωσε ότι πρόκειται για «μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στις υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας από τη δεκαετία του 1960» και «μια σημαντική αλλαγή που καθιστά την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη πιο εύκολα προσβάσιμη για τις γυναίκες.

Αντί να προσπαθούν να αναζητούν υπηρεσίες για να εξηγήσουν τις ανάγκες τους, από σήμερα οι γυναίκες μπορούν απλά να περάσουν από το τοπικό φαρμακείο και να πάρουν δωρεάν το χάπι επείγουσας αντισύλληψης χωρίς να χρειάζεται να κλείσουν ραντεβού», είπε.



«Με τέσσερις στους πέντε ανθρώπους να ζουν σε απόσταση 20 λεπτών με τα πόδια από ένα φαρμακείο, αυτή η υπηρεσία είναι ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το NHS ήδη υλοποιεί τη δέσμευσή του για το δεκαετές σχέδιο υγείας, που αποσκοπεί στη μεταφορά της φροντίδας στο επίκεντρο των κοινοτήτων», πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση συμπίπτει με την ανακοίνωση του NHS ότι τα άτομα στα οποία έχουν συνταγογραφηθεί πρόσφατα αντικαταθλιπτικά θα μπορούν πλέον να ζητούν συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με τα φάρμακά τους και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής τους από τον τοπικό φαρμακοποιό τους.

Τέλος στην «αντισύλληψη - λοταρία» για τους ασθενείς

Ο Henry Gregg, διευθύνων σύμβουλος της National Pharmacy Association, η οποία εκπροσωπεί περίπου 6.000 ανεξάρτητα φαρμακεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Ζητούσαμε εδώ και καιρό την εθνική προμήθεια επείγουσας αντισύλληψης, οπότε η σημερινή έναρξη της προμήθειας είναι καλή είδηση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα φαρμακεία.



Για πολύ καιρό, η πρόσβαση σε δωρεάν επείγουσα αντισύλληψη ήταν μια λοταρία για τους ασθενείς, με τοπικές ρυθμίσεις να υπάρχουν μόνο σε ορισμένα μέρη της χώρας.



Είναι πραγματικά σημαντικό τα φαρμακεία, τα οποία βρίσκονται υπό σημαντική πίεση και κλείνουν σε αριθμούς ρεκόρ, να χρηματοδοτούνται με βιώσιμο τρόπο, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς όπως αυτοί».



Ο υπουργός υγείας, Stephen Kinnock, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός που αφαιρεί τα εμπόδια πρόσβασης στην αναπαραγωγική φροντίδα που έχουν απογοητεύσει τις γυναίκες για πολύ καιρό.



Τα φαρμακεία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις κοινότητες, έχουν την εμπιστοσύνη των κατοίκων και είναι εύκολα προσβάσιμα. Γι' αυτό είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και φαρμάκων».