Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην Βρετανία: Ύποπτος για τρία ακόμη περιστατικά ο δράστης

Την εμπλοκή του κατηγορούμενου για την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην Αγγλία και σε άλλα περιστατικά ερευνά η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο σε τρένο, θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε τρία ακόμη «περιστατικά», τα οποία σημειώθηκαν την προηγούμενη, αλλά και την ίδια μέρα στην πόλη Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, συγκεκριμένα κατά ενός 14χρονου εφήβου.

Ο 32χρονος Βρετανός, που συνελήφθη μετά την επίθεση μέσα στο τρένο κατά την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, κατηγορείται επίσης για μια επίθεση με μαχαίρι που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο ανατολικό Λονδίνο, σε έναν σταθμό του αυτόματου δικτύου μετρό Docklands Light Rail (DLR).

Ο 32χρονος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με 11 κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας μετά την επίθεση στο τρένο. Εκτός από αυτές τις 11 κατηγορίες, τον βαραίνουν επίσης κι άλλες δύο για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου και μία κατηγορία για σωματική βλάβη σε σχέση με μια φερόμενη επίθεση εναντίον αστυνομικού μετά την επίθεση στο Κέμπριτζσαϊρ.

Τα περιστατικά

Η αστυνομία του Cambridgeshire εξετάζει τρία ακόμη περιστατικά που συνέβησαν στο Peterborough την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών και της επίθεσης στο τρένο στο Huntingdon το βράδυ του Σαββάτου.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

Παρασκευή βράδυ: Ένας άνδρας εθεάθη με μαχαίρι σε ένα κουρείο στο Φλέτον του Πίτερμπορο

Η αστυνομία αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στις 19:25 της Παρασκευής αλλά τους αναφέρθηκε στις 21:10, δύο ώρες μετά την επέλευση του περιστατικού. Προσθέτουν ότι κατά τη στιγμή της αναφοράς ο άνδρας δεν βρισκόταν πλέον εκεί, οπότε δεν έστειλαν αστυνομικούς, αλλά «σημειώθηκε έγκλημα».

Σάββατο πρωί: Δεύτερο περιστατικό που αναφέρθηκε από κουρείς

Αυτό αναφέρθηκε στην αστυνομία στις 09:25 το Σάββατο, και πάλι από τους κουρείς στο Fletton, ενώ ο άνδρας βρισκόταν ακόμα στον τόπο του συμβάντος. Αστυνομικοί στάλθηκαν στον τόπο και έφτασαν μέσα σε 18 λεπτά. Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον άνδρα ή να τον αναγνωρίσουν και «καταγγέλθηκε άλλο ένα έγκλημα».

Παρασκευή βράδυ: Ένας 14χρονος μαχαιρώθηκε από έναν άνδρα με μαχαίρι

Η αστυνομία ερευνά επίσης εάν ένα τρίτο περιστατικό, στο οποίο ένας 14χρονος μαχαιρώθηκε από έναν άνδρα, συνδέεται με τις επιθέσεις στο τρένο. Λένε ότι αυτό συνέβη στις 19:10 την Παρασκευή, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Peterborough City Hospital με ελαφρά τραύματα και αργότερα πήρε εξιτήριο. Ο δράστης είχε φύγει από τον τόπο του εγκλήματος όταν έγινε η κλήση και παρά την έρευνα της περιοχής από αστυνομικούς και αστυνομικό σκύλο, ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε. Καταγγέλθηκε «έγκλημα» και ξεκίνησε έρευνα, με «επιτόπια εξέταση του τόπου του εγκλήματος».

Στην ανακοίνωσή της, η Αστυνομία του Cambridgeshire προσθέτει: «Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπήρξαν και άλλα πιθανά αδικήματα. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών διατηρεί την υπευθυνότητα για τη συνολική έρευνα, η οποία θα περιλαμβάνει και αυτά τα τρία περιστατικά. Αναφέραμε οικειοθελώς τα περιστατικά αυτά στην IOPC για ανεξάρτητη εξέταση, όπως είναι η συνήθης πρακτική σε τέτοιες περιπτώσεις».