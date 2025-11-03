Λονδίνο: Σε κρίσιμη κατάσταση ο εργαζόμενος «ήρωας» που έσωσε ζωές στην επίθεση με μαχαίρι σε τρένο

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας εργαζόμενος του σιδηροδρόμμου στο Λονδίνο μετά από την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το Σάββατο 01/11 σε τρένο του London North Eastern Railway (LNER).

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα ενώ η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) επιβεβαίωσε ότι πέντε από αυτούς είχαν λάβει εξιτήριο.

Ο εργαζόμενος φέρεται, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, να «έσωσε πολλές ζωές» στην προσπάθειά του να σώσει όσους περισσότερους μπορούσε από τον 32χρονο δράστη.

«Αφού είδα το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από το τρένο, οι κινήσεις του μέλους του προσωπικού των σιδηροδρόμων ήταν κάτι παραπάνω από ηρωικές και αναμφίβολα έσωσε ανθρώπινες ζωές», δήλωσε εκπρόσωπος της BTP.

Οι τοπικές αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός μόνου υπόπτου για το αιματηρό επεισόδιο από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο Κινγκς Κρος, το οποίο σταμάτησε στο Χάντινγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ.

Όπως αναφέρουν, ο δράστης επιβιβάστηκε στο τρένο του London North Eastern Railway (LNER) στον σταθμό της πόλης χωρίς να να έχει συνεργό. «Η έρευνά μας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και είμαστε βέβαιοι ότι δεν αναζητούμε κανέναν άλλο σε σχέση με το περιστατικό. Όπως θα αναμενόταν, εξειδικευμένοι ντετέκτιβ ερευνούν το ιστορικό του υπόπτου που έχουμε υπό κράτηση και τα γεγονότα που οδήγησαν στην επίθεση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



Η αστυνομία ανέφερε ότι περισυνέλλεξε ένα μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης. Παράλληλα, ερευνάται το κίνητρο του ύποπτου για την επίθεση το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο με την αστυνομία να αποκλείει την τρομοκρατική επίθεση.

Ο Ντέιβιντ Χορν, διευθύνων σύμβουλος της LNER, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «για την ταχεία και επαγγελματική τους ανταπόκριση» και δήλωσε ότι η εταιρεία και το προσωπικό ήταν «βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι» από το περιστατικό.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους τους πληγέντες, ιδιαίτερα με τον συνάδελφό μας, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση», είπε. «Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον οδηγό, το πλήρωμα και τους συναδέλφους μας για το θάρρος και τις γρήγορες ενέργειές τους.»