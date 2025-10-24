12χρονος πεθαίνει μετά από πρόκληση του TikTok - «Κάποιοι προκαλούν παιδιά να αυτοκτονήσουν»

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 12χρονος Oliver Gorman μετά από εισπνοή του δυνητικά θανατηφόρου αερίου από αποσμητικά Lynx και Aldi.

Η μητέρα του, Clare Gillespie, συγκλονισμένη, μίλησε για τη νέα πρόκληση στο Tik Tok - όπου τα παιδιά εισπνέουν αεροζόλ για να «φτιαχτούν» - γνωστή ως «chroming» ή «huffing». Μάλιστα, είπε ότι ήθελε να προειδοποιήσει τους άλλους γονείς για διάφορα emoji που είχαν εμφανιστεί και στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, «Adolescence».

«Ως μητέρα, αυτό με πονάει. Υπήρχαν σύμβολα στον λογαριασμό του Oliver στο TikTok. Δεν τα είχα ξαναδεί, οπότε έψαξα στο Google. Στη σειρά του Netflix χρησιμοποιούσαν αυτά τα σύμβολα. Ο Oliver ένιωθε κατάθλιψη και στράφηκε στα κοινωνικά μέσα. Δεν πιστεύω ότι το έκανε για να αυτοκτονήσει. Νομίζω ότι κάτι πήγε τρομερά στραβά», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Σύμφωνα με τη Mirror, το δικαστήριο του Manchester South Coroner's Court έκανε γνωστό ότι ο μαθητής είχε υποστεί λεκτική παρενόχληση για την εμφάνισή του, αλλά παράλληλα ήταν ένα κοινωνικό παιδί που είχε πολλές παρέες.

«Αν υπάρχει ένα πράγμα που θέλω είναι να βεβαιωθώ ότι οι γονείς γνωρίζουν τους κινδύνους. Ήταν ένα γλυκό αγόρι, ένα υπέροχο αγόρι», πρόσθεσε η Clare και τόνισε ότι ως οικογένεια ξεκίνησαν μια εκστρατεία με τίτλο «Oliver's Awareness» με στόχο να ενημερώσουν για τις παγίδες των κοινωνικών μέσων.

Στην ακροαματική διαδικασία αναφέρθηκε ότι ο Oliver είχε μόλις επιστρέψει από οικογενειακές διακοπές στην Ουαλία. Βρέθηκε από τη μητέρα του κάτω από το πάπλωμά του, χωρίς να αναπνέει. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Tameside, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Στο υπνοδωμάτιό του βρέθηκαν πέντε δοχεία αεροζόλ. Ο βοηθός ιατροδικαστής, Andrew Bridgman, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προήλθε από ατύχημα. Δήλωσε, δε, ότι δεν πιστεύει ότι ο Oliver είχε την πρόθεση να αυτοκτονήσει. «Θεωρώ ότι σχετίζεται με τις προκλήσεις του TikTok», σημείωσε και εξέφρασε την άποψη ότι η επισήμανση σχετικά με τους κινδύνους της εισπνοής αεροζόλ είναι ανεπαρκής.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η μητέρα του Oliver δήλωσε: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ντροπή. Μπήκα στο Facebook για να μιλήσω με συγγενείς. Yπάρχουν άνθρωποι που προκαλούν άλλα παιδιά να αυτοκτονήσουν ή να κάνουν κάτι που μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες. Οι άνθρωποι θα χάσουν τα παιδιά τους εξαιτίας αυτών των τάσεων. Αυτή η τάση σκοτώνει.



Ως γονέας, νιώθω απλώς μουδιασμένη και αναστατωμένη. Μην αγοράζετε στα παιδιά σας αυτά τα διαλυτικά και μην τα έχετε στο σπίτι σας. Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί στο παιδί μου. Αγοράζουμε στα παιδιά μας κινητά τηλέφωνα για ασφάλεια, αλλά τελικά είναι ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί δεν ξέρετε τι κάνουν με αυτά».