Το TikTok ωθεί ακόμα και τα 13χρονα στην πορνογραφία

Το TikTok ωθεί ακόμα και τους πολύ νέους χρήστες να παρακολουθούν σεξουαλικό περιεχόμενο, όπως προκύπτει από έρευνα που έκανε η βρετανική μη κερδοσκοπική οργάνωση, Global Witness, σε μία στιγμή που οι εταιρείες που χειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα δέχονται όλο και περισσότερες πιέσεις να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Global Witness δημιούργησε λογαριασμούς στο TikTok βάζοντας την ηλικία των 13 ετών – καθώς αυτό είναι το όριο για να φτιάξει κάποιος λογαριασμό – χρησιμοποιώντας ολοκαίνουργια τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι προτάσεις που έκανε το TikTok στους νεαρούς χρήστες είχαν ακραίο σεξουαλικό περιεχόμενο, παρά το γεγονός ότι στα settings είχε προστεθεί και η λειτουργία «restricted mode» που θα έπρεπε να περιορίζει το σεξουαλικό περιεχόμενο.

Τι υποστηρίζει το TikTok

Το TikTok, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι ελέγχει διεξοδικά το περιεχόμενου για τους ανήλικους χρήστες «κόβοντας εννιά στα δέκα βίντεο που ανεβαίνουν», ενώ πολλές χώρες ανά τον κόσμο συζητούν τον περιορισμό της χρήσης κοινωνικών δικτύων σε μικρές ηλικίες.

Σύμφωνα με την έρευνα του Global Witness, έρευνες σεξουαλικού περιεχομένου προτάθηκαν στους νεαρούς χρήστες από την πρώτη φορά που έκαναν κλικ στην μπάρα αναζήτησης.

«Το συμπέρασμά μας δεν είναι ότι το TikTok δείχνει πορνογραφικό υλικό στους ανήλικους. Είναι ότι ο αλγόριθμος έρευνας του TikTok ωθεί τους ανήλικους σε πορνογραφικό περιεχόμενο», αναφέρεται στην έρευνα του Global Witness.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι οι οδηγίες του TikTok απαγορεύουν αυστηρά το γυμνό, σεξουαλική δραστηριότητα και σεξουαλικές υπηρεσίες στους νέους, ειδικά όσον αφορά την έκθεση γυμνών κορμιών νεαρών ατόμων.

Το κοινωνικό δίκτυο έχει υποστηρίξει σε ανακοινώσεις του ότι αφαιρεί σχεδόν το 30% του περιεχομένου του από την πλατφόρμα, επειδή παραβιάζονται αυτοί οι κανονισμοί. Ενώ έχει επίσης τονίζει ότι αφαιρεί τουλάχιστον 6 εκατομμύρια λογαριασμούς κάθε μήνα, επειδή αποδεικνύεται ότι ανήκουν σε άτομα κάτω των 13 ετών.

Η Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, είναι από τις χώρες που έχει υιοθετήσει από το 2023 αυστηρή νομοθεσία σχετικά με το περιεχόμενο των πλατφορμών, που δεν αφορά μόνο αυτές που εδρεύουν στη χώρα, αλλά και τις πλατφόρμες που διαθέτουν ισχυρή πελατειακή βάση σε αυτή.

Από την πλευρά του, το TikTok υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα έχει εισάγει διάφορες δικλείδες ασφαλείας, μεταξύ τους μία συμβουλευτική υπηρεσία, αλλά και τη δυνατότητα να κλείνουν οι γνωστοποιήσεις αργά το βράδυ.

Όμως, το TikTok όπως και πολλοί άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και περισσότερες πιέσεις για να προστατεύσουν τη διαδικτυακή παρουσία των παιδιών.

Το YouTube, για παράδειγμα, εισήγαγε τον Αύγουστο μία υπηρεσία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη για να καταλαβαίνει την ηλικία του χρήστη και να αναλάβει δράση, αν χρειαστεί. Το Instagram έχει μία υπηρεσία που μετατρέπει τους λογαριασμούς των εφήβων αυτόματα σε «ιδιωτικούς».