«Σταμάτα πριν ποστάρεις»: Καμπάνια – «αφύπνιση» για τους γονείς και τους αόρατους κινδύνους των social

Ένα βίντεο γροθιά στο στομάχι κυκλοφόρησε στα τέλη Νοεμβρίου από την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) ως μέρος της καμπάνιας «Pause before you post» (σταμάτα πριν ποστάρεις) με στόχο να ενημερώσει τους γονείς για τους κινδύνους των φαινομενικά αθώων αναρτήσεων που κάνουν για τη ζωή των παιδιών τους.

Στο βίντεο η μικρή Eabha έχει επισκεφθεί με τους γονείς της ένα εμπορικό κέντρο. Τότε ένας άγνωστος άνδρας τη χαιρετά με το όνομά της με τη μητέρα της ρωτά αν τον γνωρίζει. Το κοριτσάκι τρομαγμένο κουνά αρνητικά το κεφάλι.

Στη συνέχεια μια άγνωστη γυναίκα εύχεται «Χρόνια Πολλά» για τα γενέθλια της 8χρονης, ενώ λίγο πιο κάτω στο μπαρ του εμπορικού κέντρου ένας άνδρας γνωρίζει πως το μικρό κορίτσι επέστρεψε στις προπονήσεις της αθλητικής ομάδας που είναι κάθε Πέμπτη και έδειξε να γνωρίζει ότι ο πατέρας της καθυστερεί συχνά να την παραλάβει. Το παιδί και οι γονείς παγώνουν. Αναρωτιούνται πώς γίνεται τόσοι άγνωστοι άνθρωποι να γνωρίζουν τόσες πολλές πληροφορίες για την Eabha.

Tο επόμενο πλάνο σοκάρει. Σε αυτό βλέπουμε έναν άνδρα να «κατεβάζει» στο κινητό του φωτογραφίες της μικρής που είχαν ποστάρει στα social media οι γονείς της.

Το μήνυμα ξεκάθαρο, σχεδόν ανατριχιαστικό: «Κάθε φορά που μοιράζεστε τη ζωή τους στο διαδίκτυο, μοιράζεστε και τα προσωπικά τους δεδομένα με τον κόσμο. Σταμάτα πριν ποστάρεις», είναι το μήνυμα προς τους γονείς με το οποίο ολοκληρώνει το βίντεο η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Το βίντεο έχει 12.000 views στη σελίδα της ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (DPC) στο Youtube. Στο Instagram το βίντεο έχει σήμερα 1 εκατ. likes και περισσότερα από 4.500 σχόλια.