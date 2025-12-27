Γιατί ήρθε η ώρα να περιορίσετε τον χρόνο οθόνης των παιδιών στις γιορτές

Η υπερβολική χρήση κινητών, τάμπλετ και παιχνιδομηχανών έχει συνδεθεί με άγχος, κατάθλιψη, μειωμένη συγκέντρωση και ακόμα και παχυσαρκία. Σύμφωνα με ειδικούς δημόσιας υγείας, το να περνούν τα παιδιά τις διακοπές των Χριστουγέννων «κολλημένα» στις οθόνες μπορεί να τους κάνει περισσότερο κακό απ’ όσο νομίζουν οι γονείς και ο κρύος καιρός δεν αποτελεί δικαιολογία για να μείνουν μέσα.

Ο Jay Maddock, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Texas A&M University, προειδοποιεί ότι η βαριά χρήση συσκευών στις σχολικές διακοπές συνδέεται άμεσα με επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας.

«Τα παιδιά σήμερα περνούν απίστευτο χρόνο στα social media, στο gaming και σε άλλες συσκευές, κάτι που οδηγεί σε πολλά αρνητικά αποτελέσματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, αλλά και αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας και γενικότερη κακή φυσική υγεία», τονίζει ο Maddock.

Τα σχόλιά του έρχονται ενώ στην Αυστραλία τέθηκε σε ισχύ πλήρης απαγόρευση για χρήση μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών. TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat και Threads μπαίνουν «στοπ» για τα παιδιά.

Με τους νέους κανόνες, οι ανήλικοι δεν μπορούν να δημιουργούν νέους λογαριασμούς, ενώ οι υπάρχοντες απενεργοποιούνται. Η πρωτοποριακή αυτή απαγόρευση παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες, όπως η Δανία, που εξετάζουν αυστηρότερο πλαίσιο για τον χρόνο οθόνης των παιδιών.

Επιστροφή στα… ’80s και ’90s

Ο Maddock προτείνει στους γονείς να δουν τις διακοπές μέσα από μια πιο «ρετρό» ματιά, όπως περνούσαν οι οικογένειες τον χειμώνα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Για όσους ζουν σε πιο ψυχρές περιοχές, το έλκηθρο ή το πατινάζ παραμένουν ασφαλείς και ωφέλιμες δραστηριότητες με τη σωστή προετοιμασία. «Υπάρχει μια φράση που λέει πως δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο κακές επιλογές ρούχων. Βάλτε περισσότερα και θα είστε μια χαρά», επισημαίνει.

Ακόμα και χωρίς χιόνι, προτείνει εξωτερικές δραστηριότητες όπως κυνήγι θησαυρού, geocaching ή έναν απογευματινό περίπατο για να δείτε τα γιορτινά φώτα.

Γιατί ο χειμώνας στη φύση κάνει καλό

Έρευνες δείχνουν πως ο χρόνος στη φύση βελτιώνει τη διάθεση, ενισχύει την προσοχή και ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό.

Μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο με πάνω από 19.000 άτομα έδειξε ότι τουλάχιστον 120 λεπτά την εβδομάδα στη φύση αυξάνουν κατά 59% τις πιθανότητες κάποιος να έχει «καλή υγεία» και κατά 23% την αίσθηση γενικής ευεξίας.

«Ίσως να έχετε ακούσει ότι ο χρόνος στη φύση είναι εξαιρετικός για την υγεία σας», λέει ο Maddock. «Βελτιώνει τη διάθεση, την ικανότητα συγκέντρωσης και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού».

Όπως σημειώνει, «τα οφέλη έρχονται γρήγορα, δώστε προτεραιότητα στη συχνότητα, όχι στη διάρκεια». Ακόμα και μικρά διαλείμματα 5 λεπτών σε εξωτερικό χώρο μπορούν να είναι αποτελεσματικά, ειδικά το πρωί.

Και όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει;

Αν ο κρύος καιρός κρατήσει την οικογένεια στο σπίτι, ο Maddock προτείνει δραστηριότητες που ενισχύουν τη σύνδεση και όχι την παθητική χρήση οθονών.

«Τα κλασικά επιτραπέζια είναι ακόμη εδώ», αναφέρει. Προτείνει επίσης πιο στοχαστικές οικογενειακές στιγμές, όπως συζητήσεις για τις αγαπημένες αναμνήσεις της χρονιάς, κάτι που ενισχύει τις σχέσεις και την ευεξία.

«Ό,τι κι αν κάνετε», καταλήγει ο Maddock, «κρατήστε τα παιδιά όσο γίνεται μακριά από τις οθόνες, περιορίστε τη χρήση και περάστε μια υγιή, ευχάριστη χειμερινή περίοδο».