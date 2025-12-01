Ο πόλεμος «Γονείς εναντίον οθονών»: Η Παιδίατρος Αρετή Μανιώτη δίνει τον οδικό χάρτη

Παιδιά που προτιμούν το tablet απ' τη σοκολατόπιτα της γιαγιάς και έφηβοι που χάνονται στο Instagram. Η παιδίατρος Αρετή Μανιωτή αναλύει στο flash.gr την «μάχη» των οθονών και εξηγεί γιατί το θέμα δεν είναι να «κόψεις» την τεχνολογία, αλλά να τη διδάξεις με όρια, νόημα και κυρίως... με την παρουσία σου.

Στη σύγχρονη εποχή, το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά. Σήμερα, όλοι κρατάμε ένα κινητό… αντί να κρατάμε το χέρι ο ένας του άλλου. Και το πιο κρίσιμο: τα παιδιά μας βρίσκουν πιο ελκυστικό το tablet… απ’ τη σοκολατόπιτα της γιαγιάς.

Εκεί ακριβώς ξεκινάει ο μεγάλος Πόλεμος: ΓΟΝΕΙΣ εναντίον ΟΘΟΝΩΝ!

Και τώρα; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης; Να πάρεις το tablet και να το εξαφανίσεις; Η απάντηση της Παιδιάτρου Αρετής Μανιώτη είναι ξεκάθαρη: Όχι. Να το διδάξεις.

Γιατί το θέμα δεν είναι να «κόψεις» την οθόνη… αλλά να τη δώσεις με όρια, ρυθμό και νόημα.

Τρεις χρυσοί κανόνες για τα μικρά παιδιά

Η Δρ. Μανιώτη προσφέρει τρία απλά, αλλά κρίσιμα tips για τους γονείς που προσπαθούν να διαχειριστούν τον χρόνο των μικρών παιδιών μπροστά στις οθόνες:

Tip Νο1: Βάλε Χρονόμετρο. Όπως λες «τέλος η τηλεόραση», έτσι λες και «τέλος το YouTube»! Θα έχει γκρίνια. Deal with it. Η συνέπεια είναι το κλειδί.

Tip Νο2: Η Οθόνη είναι Bonus, Όχι Συνήθεια. Πρέπει να είναι ανταμοιβή και όχι δεδομένο. Πρώτα homework, μετά TikTok. Πρώτα παιχνίδι στο πάτωμα, μετά Netflix. Αν το κάνεις ανάποδα… GAME OVER!

Tip Νο3: Όχι Οθόνες στο Τραπέζι. Το τραπέζι είναι ο ιερός χώρος της οικογένειας. Εκεί μιλάμε, τσακωνόμαστε… και τρώμε. Δώσε εναλλακτικές όπως επιτραπέζια, βόλτες, ή κουζίνα–χάος με αλεύρι μέχρι το ταβάνι.

Το μήνυμα: Τα παιδιά δε χρειάζονται τέλειους γονείς. Χρειάζονται γονείς… ΠΑΡΟΝΤΕΣ! Στο τέλος, δεν θα θυμούνται πόσα level πέρασαν… αλλά πόσες φορές τους κυνηγήσατε στο σαλόνι!

Η διαχείριση των εφήβων: Διάλογος αντί για πόλεμο

Το πρόβλημα αλλάζει μορφή όταν έρχονται οι έφηβοι.

Αυτοί δεν παίζουν πια με τουβλάκια, αλλά με αλγόριθμους. Κλείνονται στο δωμάτιο «για λίγο» και χάνονται για ώρες στο Instagram.

Σε αυτή τη φάση, η Παιδίατρος τονίζει: Δεν χρειάζεται πόλεμος — χρειάζεται διάλογος.

Ρώτα, χωρίς να ελέγχεις. Δείξε ενδιαφέρον για τον κόσμο τους, όχι για τον έλεγχό του.

Άκου, χωρίς να διακόπτεις. Η εφηβεία είναι η ηλικία που χρειάζονται να μιλήσουν, ακόμη κι αν είναι για κάτι που δεν καταλαβαίνεις.

Δώσε παράδειγμα. Πες το πιο δυνατό «όχι» όχι με φωνή, αλλά με παράδειγμα. Αν απαιτείς να αφήσουν το κινητό στο τραπέζι, πρέπει να το αφήσεις και εσύ.

Στο τέλος της μέρας, τα παιδιά — μικρά ή έφηβα — μαθαίνουν όχι από αυτά που λέμε, αλλά από αυτά που ζούμε.