Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη με χρήσιμες συμβουλές για γονείς και παιδιά: Η επιστροφή στο σχολείο

Η επιστροφή στο σχολείο μετά το καλοκαίρι μοιάζει με αλλαγή πίστας σε videogame. H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, ξεκινά απο σήμερα και κάθε εβδομάδα να δίνει συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Το σημερινό θέμα αφορά την ομαλή μετάβαση των απιδιών στις σχολικές δραστηριότητες μετά τις διακοπές: «Το νέο πρόγραμμα είναι ένας μαραθώνιος και αν το δείτε σαν παιχνίδι, η “νίκη” είναι σίγουρη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το καλοκαίρι είναι η πίστα «παγωτό – παραλία – ξυπνάω όποτε θέλω». Με το άνοιγμα των σχολείων, τα παιδιά (και οι γονείς) βρίσκονται ξαφνικά στην πίστα «πρωινό ξύπνημα – τσάντα – διάβασμα». Και καθώς τα παιδιά κοιτούν τους μεγάλους για παράδειγμα, η στάση των γονιών παίζει καθοριστικό ρόλο.

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της σχολικής χρονιάς, βοηθά να φτιαχτεί ξανά ένα σταθερό πρόγραμμα: πρωινό ξύπνημα και γεύματα σε συγκεκριμένες ώρες, ώστε η αλλαγή να μην είναι απότομη. Είναι σαν την «προθέρμανση» πριν από έναν αγώνα.

Η αυτονομία, σύμφωνα με την κ. Μανιώτη, είναι το κλειδί: αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν τα ρούχα τους, να ετοιμάσουν την τσάντα τους ή να επιλέξουν το τετράδιο που θα πάρουν μαζί τους. Όταν έχουν λόγο στις αποφάσεις, νιώθουν ότι η νέα «πίστα» τούς ανήκει και η μέρα ξεκινά με χαμόγελο.

Μικρές ρουτίνες μπορούν να μετατραπούν σε παιχνίδι: για παράδειγμα, το πρωινό γίνεται μια μικρή αποστολή που τα παιδιά ετοιμάζουν μόνα τους. Το απόγευμα, δέκα λεπτά αρκούν για να ακούσουν οι γονείς πώς πήγε η μέρα στο σχολείο.

Θετική στάση απέναντι στο σχολείο, επίσκεψη στον χώρο πριν την πρώτη μέρα, συνεργασία με τον δάσκαλο και παρέα με συμμαθητές βοηθούν επίσης στην ομαλή προσαρμογή.

Τέλος, η παιδίατρος τονίζει πως και οι γονείς χρειάζονται τη δική τους μετάβαση: να φροντίσουν τον εαυτό τους και να διατηρήσουν στιγμές χαλάρωσης. Το νέο πρόγραμμα δεν είναι αγώνας ταχύτητας αλλά ένας μαραθώνιος. Και αν αντιμετωπιστεί σαν παιχνίδι, η «νίκη» είναι μια οικογένεια συνδεδεμένη, χαρούμενη και έτοιμη να περάσει τη νέα σχολική πίστα.