«Μην το φορτώνετε σαν σούπερ μάρκετ»: Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη για εξωσχολικές δραστηριότητες

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Αυτή τη φορά, εξηγεί γιατί η υπερβολική φόρτωση των παιδιών με δραστηριότητες είναι επιβλαβής και γιατί το ελεύθερο παιχνίδι είναι το πιο δυνατό «μάθημα».

Τη σημασία του ελεύθερου χρόνου και του παιχνιδιού για τα παιδιά, ιδίως μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ανέλυσε μέσω δηλώσεών της στο flash.gr η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη.

Απαντώντας στο συχνό ερώτημα των γονέων σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες, η κ. Μανιώτη ήταν κατηγορηματική:

«Με ρωτάτε πολλοί γονείς, τι δραστηριότητες να βάλω στο παιδί μου τώρα που άρχισε το σχολείο. Και η απάντηση είναι: μην το φορτώσετε σαν σούπερ μάρκετ παρασκευής, γιατί κάπου ανάμεσα σε μπαλέτο, αγγλικά και κολύμβηση, το παιδί αρχίζει να χρειάζεται ρεπό απ' τη ζωή του».

Η παιδίατρος τόνισε πως το παιδί έχει ανάγκη να είναι απλώς παιδί, να έχει προσωπικό χρόνο και χώρο. «Το παιδί θέλει χρόνο να ανασάνει, να παίξει, να βαρεθεί, να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί σας».

Το ελεύθερο παιχνίδι χτίζει αυτορύθμιση

Η κ. Μανιώτη εξήγησε γιατί το ελεύθερο παιχνίδι είναι τόσο σημαντικό: «Το ελεύθερο παιχνίδι δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι αυτό που χτίζει φαντασία, δημιουργικότητα και αυτορύθμιση».

Μάλιστα, επικαλέστηκε έρευνες που επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μη δομημένο χρόνο: «Έρευνες δείχνουν ότι 2 με 3 απογεύματα ελεύθερα τη βδομάδα, κάνουν τα παιδιά πιο χαρούμενα, πιο χαλαρά και τα βοηθούν να κοιμούνται καλύτερα. Άρα και οι γονείς».

Η εξατομίκευση στην άθληση

Τέλος, η παιδίατρος επισήμανε ότι η άθληση, αν και απαραίτητη, δεν μπορεί να είναι ενιαία για όλους: «Φυσικά, η άθληση είναι σημαντική, αλλά δεν είναι κοπιπές για όλα τα παιδιά. Άλλο χρειάζεται ένα παιδί με αλλεργίες, άλλο με άσθμα, άλλο με σκολίωση».

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, έδωσε την ακόλουθη συμβουλή στους γονείς: «Οπότε την επόμενη φορά που θα πείτε, "μήπως δεν κάνει αρκετά", σκεφτείτε το αλλιώς: μήπως κάνει ήδη πάρα πολλά. Και αφήστε τον να παίξει. Αυτό είναι το πιο δυνατό μάθημα της εβδομάδας».