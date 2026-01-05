Η Αρετή Μανιώτη στο Flash: Χριστούγεννα με νεογέννητο – Οι κανόνες αλλάζουν, ο «αρχηγός» είναι ένας

Οι γιορτές είναι επιτέλους εδώ, φέρνοντας μαζί τους φώτα, κόσμο και μια ατμόσφαιρα χαράς. Ωστόσο, όταν στο σπίτι υπάρχει ένα νεογέννητο, οι προτεραιότητες ανατρέπονται και οι κανόνες των γιορτών προσαρμόζονται στις ανάγκες του νέου μέλους.

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, μιλώντας στο Flash, εξηγεί πώς μπορούμε να απολαύσουμε τις γιορτές προστατεύοντας παράλληλα την υγεία και την ηρεμία του μωρού μας, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στις φετινές γιορτές «αρχηγός είναι το μωρό».

Αγκαλιές και φιλιά... με μέτρο



Η επιθυμία συγγενών και φίλων να εκφράσουν την αγάπη τους στο νέο μέλος είναι αυτονόητη, όμως η παιδίατρος προειδοποιεί: «Τα μικρόβια δεν κάνουν διακοπές».

Υγιεινή χεριών: Είναι απαραίτητο όλοι να πλένουν καλά τα χέρια τους πριν κρατήσουν το μωρό.

Αποφύγετε τα φιλιά στο πρόσωπο: Προτιμήστε τα φιλιά στον αέρα ή, αν είναι απαραίτητο, στο πόδι του μωρού, ώστε να μειωθεί η έκθεση σε ιούς.

Θερμοκρασία και ένδυση: Το μυστικό των «στρώσεων»



Η ζέστη στο σπίτι κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μπορεί να είναι υπερβολική.

Ιδανική θερμοκρασία: Ο χώρος πρέπει να διατηρείται γύρω στους 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Πώς ντύνουμε το μωρό: Ο γενικός κανόνας είναι να φοράει το μωρό ό,τι φοράμε εμείς, συν ένα επιπλέον στρώμα ρούχων.

Layering: Χρησιμοποιείτε ρούχα σε στρώσεις που αφαιρούνται εύκολα, ώστε να προσαρμόζεστε γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Η ρουτίνα είναι ο «Βασιλιάς»



Παρά την αναστάτωση των εορτών, η τήρηση του προγράμματος του μωρού είναι καθοριστική. Η ρουτίνα βοηθά στην ωρίμανση του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού ρολογιού που εδράζεται στον υπηρχιασματικό πυρήνα του εγκεφάλου.

Σωστή σίτιση: Το μωρό πρέπει να τρέφεται στην ώρα του.

Ασφαλής ύπνος: Ο ύπνος πρέπει να γίνεται πάντα ανάσκελα, σε επιφάνεια χωρίς μαξιλάρια, κουβέρτες ή παιχνίδια, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο του Συνδρόμου Αιφνιδίου Βρεφικού Θανάτου.

Η προστασία μέσω του εμβολιασμού

Η θωράκιση του μωρού κάτω των 6 μηνών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον του.

Εμβόλιο Γρίπης: Όσοι βρίσκονται κοντά στο βρέφος είναι καλό να είναι εμβολιασμένοι.

Προστασία από τον RSV: Για τα μωρά που γεννιούνται από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, αν η μητέρα δεν εμβολιάστηκε κατά την εγκυμοσύνη, είναι απαραίτητο το μονοκλωνικό αντίσωμα για τον ιό RSV. «Δεν είναι πολυτέλεια, είναι προστασία», τονίζει η κ. Μανιώτη.

Το ομορφότερο δώρο: Η αισθητηριακή μνήμη



Πολλοί γονείς αγωνιούν για το αν το μωρό θα «χαρεί» τις γιορτές. Η αλήθεια είναι ότι η συνειδητή μνήμη δημιουργείται μετά τα 3-4 χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι πολύ πιο βαθύ: η αισθητηριακή μνήμη.

Το μωρό μπορεί να μη θυμάται το στολισμένο δέντρο, αλλά θα «κουβαλάει» μέσα του το συναίσθημα, την ασφάλεια, την αγκαλιά και την ηρεμία που του προσφέρατε. Και αυτό, όπως λέει η Αρετή Μανιώτη, είναι το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο δώρο.