«Ζακέτα να πάρεις!»: Η Αρετή Μανιώτη εξηγεί γιατί η κλασική ατάκα έχει τελικά… επιστημονική βάση

«Ζακέτα να πάρεις!». Μια φράση, μια εποχή, ένα… εθνικό τραύμα. Την έχουμε ακούσει όλοι: σε στάσεις λεωφορείων, σε μπαλκόνια, σε αυλές σχολείων, ακόμα και τον Ιούλιο! Είναι η κλασική επωδός της Ελληνίδας μάνας που συνοδεύει κάθε μας έξοδο.

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Πόσες φορές όμως δεν αναρωτηθήκαμε, ειδικά ως παιδιά: «Μα καλά, θα αρρωστήσω επειδή απλά κρυώνω;». Ήρθε η ώρα να δούμε τι λέει η επιστήμη γι’ αυτό και αν τελικά η μαμά είχε δίκιο (spoiler alert: είχε!).

Το κρύο δεν σε αρρωσταίνει μόνο του



Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το κρύο από μόνο του δεν προκαλεί κρυολογήματα. Τα κρυολογήματα προκαλούνται από ιούς. Ωστόσο, ο οργανισμός μας διαθέτει μια καταπληκτική «πρώτη γραμμή άμυνας» που βρίσκεται στη μύτη και τον λαιμό μας.

Εκεί υπάρχουν κύτταρα που παράγουν βλέννα. Αυτή τη βλέννα που συνήθως «δεν αγαπάμε», αλλά στην πραγματικότητα μας σώζει! Η βλέννα παγιδεύει ιούς και μικρόβια και τα πετάει έξω από τον οργανισμό, πριν προλάβουν να κάνουν «πάρτι» μέσα μας.

Γιατί η ζακέτα είναι ο σύμμαχος της άμυνας μας;



Για να δουλέψει σωστά αυτό το αμυντικό σύστημα, χρειάζεται δύο πράγματα: ζέστη και υγρασία, σαν ένα μικρό spa!

Όταν αναπνέουμε κρύο και ξηρό αέρα, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, αυτή η άμυνα «μπλοκάρει». Η βλέννα στεγνώνει, η κινητικότητα των κυττάρων μειώνεται και ο δρόμος για τους ιούς ανοίγει διάπλατα. Γι’ αυτό ακριβώς ξυπνάμε με πονόλαιμο ή μπουκωμένη μύτη και νιώθουμε «άνθρωποι» ξανά μόνο μετά από ένα ζεστό τσάι ή ένα ζεστό ντους.

