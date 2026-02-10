Μικρά αυτιά, μεγάλοι ήχοι: Πώς να προστατέψετε την ακοή των παιδιών σας

Στον σύγχρονο κόσμο μας, η φασαρία είναι παντού. Από τις σχολικές αίθουσες μέχρι τις αθλητικές εκδηλώσεις και τις γιορτές, τα παιδιά μας εκτίθενται καθημερινά σε μια πληθώρα ήχων. Αναρωτηθήκατε όμως ποτέ: Πόση φασαρία αντέχουν στην πραγματικότητα τα παιδικά αυτάκια;

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Η αλήθεια είναι ότι τα αυτιά των παιδιών είναι πολύ πιο ευαίσθητα από εκείνα των ενηλίκων. Αυτό συμβαίνει για έναν πολύ συγκεκριμένο βιολογικό λόγο: τα τριχίδια στον κοχλία. Πρόκειται για τα μικροσκοπικά εκείνα κύτταρα που αναλαμβάνουν το κρίσιμο έργο να μετατρέπουν τον ήχο σε νευρικά σήματα. Αυτά τα κύτταρα είναι εξαιρετικά εύθραυστα και το σημαντικότερο; Δεν αναγεννιούνται αν καταστραφούν.

Τα όρια της αντοχής και οι «κίνδυνοι» της καθημερινότητας



Για να έχετε μια εικόνα, οι ήχοι πάνω από 85 dB μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη απώλεια ακοής, ειδικά αν η έκθεση είναι παρατεταμένη. Αν μιλάμε για ένα βρέφος, οι αντοχές του είναι ακόμα χαμηλότερες, αγγίζοντας μόλις τα 50 dB.

Ας δούμε μερικά πρακτικά παραδείγματα για να καταλάβουμε την ένταση:

Μια πολυάσχολη σχολική τάξη: Περίπου 80 dB.

Μια συναυλία ή ένας αγώνας στο γήπεδο: 100 dB.

Πυροτεχνήματα: Μπορεί να φτάσουν έως και τα 180 dB – ένταση αντίστοιχη με έναν κινητήρα αεροπλάνου που λειτουργεί δίπλα στο αυτί μας!

Πρέπει να θυμόμαστε πως η διάρκεια μετράει όσο και η ένταση. Ακόμα και ήχοι μέτριας έντασης μπορούν να βλάψουν την ακοή αν διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι μπορείτε να κάνετε ως γονείς



Η προστασία της ακοής των παιδιών μας είναι στο χέρι μας. Ακολουθούν μερικές απλές αλλά σωτήριες συμβουλές:

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ακουστικά: Σε γιορτές, συναυλίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, τα ειδικά ακουστικά για παιδιά είναι απαραίτητα.

Περιορίστε τον χρόνο έκθεσης: Μην αφήνετε τα παιδιά για πολλή ώρα σε περιβάλλοντα με δυνατούς ήχους.

Δημιουργήστε «διαλείμματα ησυχίας»: Μετά από μια δραστηριότητα με φασαρία, εξασφαλίστε χρόνο σε ένα ήσυχο περιβάλλον ώστε να «ξεκουραστεί» η ακοή τους.

Μην αφήνετε τη φασαρία να κλέψει τη «μουσική της ζωής τους». Τα μικρά αυτιά χρειάζονται μεγάλη φροντίδα. Ας τα προσέξουμε!