Ποιος είναι ο πιο τοξικός έρωτας; Η Αρετή Μανιώτη για τον Άγιο Βαλεντίνο και τη σχέση με τα παιδιά

Όταν μιλάμε για τον Άγιο Βαλεντίνο, το μυαλό όλων πάει σε καρδούλες, λουλούδια και ερωτευμένα ζευγάρια.

Ως παιδίατρος, θέλω να σας θέσω ένα διαφορετικό ερώτημα: Ποιος είναι ο πιο τοξικός έρωτας;.

Η απάντηση ίσως σας εκπλήξει, αλλά είναι ο έρωτας που δεν δείχνουμε στα παιδιά μας. Ο Άγιος Βαλεντίνος δεν αφορά μόνο τους μεγάλους· είναι και το πώς μαθαίνει ένα παιδί να αγαπάει τον εαυτό του.

Η πρώτη «Valentine» σχέση ξεκινά από την εγκυμοσύνη



Η πρώτη και σημαντικότερη σχέση ενός παιδιού είστε εσείς. Η αγάπη αυτή δεν ξεκινά μετά τη γέννηση, αλλά ήδη από την εγκυμοσύνη. Το έμβρυο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αισθάνεται το συναισθηματικό περιβάλλον της μητέρας του.

Οι ορμόνες του στρες ή της ηρεμίας που εκκρίνει η μητέρα περνούν μέσω του πλακούντα στο έμβρυο. Αυτό έχει άμεση επίδραση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του και στη ρύθμιση των γονιδίων του.

Ενσυναίσθηση, φροντίδα και ασφαλής δεσμός



Μετά τη γέννηση, ο εγκέφαλος όλων μας διαθέτει δύο βασικά συστήματα: το σύστημα ενσυναίσθησης και το σύστημα φροντίδας. Όταν αυτά τα δύο λειτουργούν σε ισορροπία, το παιδί μαθαίνει τι σημαίνει ασφάλεια, ρύθμιση και υγιής σχέση. Αυτό είναι που ονομάζουμε στην παιδιατρική και την ψυχολογία ασφαλή δεσμό και ασφαλή προσκόλληση.

Η αριστοτελική μεσότητα στην αγάπη



Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, το καλό βρίσκεται πάντα ανάμεσα σε δύο κακά: το ελλιπές και το υπερβολικό. Στη σχέση μας με τα παιδιά, αυτό μεταφράζεται απλά:

Όχι στη συναισθηματική απόσταση (το ελλιπές).

Όχι στη συναισθηματική υπερφόρτωση (το υπερβολικό).

Το κλειδί είναι η ρύθμιση. Αυτό είναι η πραγματική αγάπη.

Φέτος, λοιπόν, ας γιορτάσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο προσφέροντας στα παιδιά μας το πιο πολύτιμο δώρο: ένα υγιές συναισθηματικό περιβάλλον που θα τους μάθει να αγαπούν σωστά, πρώτα από όλα τον ίδιο τους τον εαυτό.