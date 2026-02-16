Πότε ξεκινάμε τις στερεές τροφές; Η Παιδίατρος Αρετή Μανιώτη εξηγεί τα 3 σημάδια ετοιμότητας

Γιατρέ, πότε θα ξεκινήσουμε τις στερεές τροφές;». Αυτή είναι μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχομαι στο ιατρείο. Πολλοί γονείς βιάζονται, άλλοι ανησυχούν, και συχνά οι πιέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον –όπως η κλασική ατάκα της γιαγιάς «το παιδί πεινάει»– μπερδεύουν την κατάσταση.

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Η απάντηση όμως δεν βρίσκεται στο ημερολόγιο, αλλά στο ίδιο το μωρό. Δεν ξεκινάμε απλά επειδή το μωρό έκλεισε τους έξι μήνες, ούτε επειδή μας κοιτάζει την ώρα που τρώμε. Τις στερεές τροφές τις ξεκινάμε όταν το μωρό δείχνει πραγματική ετοιμότητα.



Πώς θα το καταλάβετε; Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σημάδια που πρέπει να αναζητήσετε:

1. Σταθερότητα σώματος

Το μωρό πρέπει να μπορεί να κάθεται με υποστήριξη, διατηρώντας σταθερό το κεφαλάκι και την πλάτη του. Αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλειά του κατά την κατάποση.

2. Συντονισμός κινήσεων

Είναι αυτό που λέμε «μάτια-χέρια-στόμα». Το μωρό πρέπει να μπορεί να βλέπει το φαγητό, να το πιάνει και να το φέρνει μόνο του προς το στόμα. Και προσέξτε: αυτό δεν είναι «λιγούρα», είναι επιστήμη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.

3. Το αντανακλαστικό της γλώσσας

Πολύ σημαντικό είναι να έχει υποχωρήσει το λεγόμενο αντανακλαστικό εξώθησης της γλώσσας. Αν το μωρό πετάει την τροφή έξω με τη γλώσσα, είναι ο τρόπος του να μας πει: «Όχι ακόμα, μαμά».



Κάθε μωρό είναι μοναδικό



Αυτά τα σημάδια συνήθως εμφανίζονται γύρω στους έξι μήνες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεκινάμε πριν από τους τέσσερις μήνες. Θυμηθείτε πως κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης.

Δεν πιέζουμε ποτέ το μωρό. Αντίθετα, το παρατηρούμε με προσοχή και προσαρμοζόμαστε στις δικές του, μοναδικές ανάγκες. Η μετάβαση στις στερεές τροφές πρέπει να είναι μια ευχάριστη εμπειρία ανακάλυψης και όχι μια διαδικασία καταναγκασμού.