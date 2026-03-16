Πυρετικοί σπασμοί: Η πιο τρομακτική στιγμή για έναν γονιό – Ψυχραιμία και γνώση

«Το παιδί μου κάνει σπασμούς!». Αυτή είναι ίσως η πιο εφιαλτική φράση που μπορεί να ξεστομίσει ένας γονιός και η εικόνα που τη συνοδεύει είναι, χωρίς αμφιβολία, η πιο τρομακτική που μπορεί να αντικρίσει.

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Οι πυρετικοί σπασμοί προκαλούν δέος και πανικό, όμως η αλήθεια είναι πως, αν γνωρίζουμε τι συμβαίνει, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με την ψυχραιμία που απαιτείται.

Πρόκειται για σπασμούς που εκδηλώνονται λόγω της απότομης ανόδου της θερμοκρασίας του σώματος. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν φταίει απαραίτητα το πόσο υψηλός είναι ο πυρετός (π.χ. το 40), αλλά το πόσο γρήγορα ανέβηκε.

Ποια παιδιά αφορά;



Συνήθως, οι πυρετικοί σπασμοί εμφανίζονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης («πικ») γύρω στους 18 μήνες. Επίσης, πολύ συχνά υπάρχει μια γενετική προδιάθεση – αν δηλαδή κάποιος από τους γονείς είχε παρόμοιο ιστορικό ως παιδί, οι πιθανότητες αυξάνονται.

Τι πρέπει να κάνετε εκείνη τη στιγμή



Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται, η ψυχραιμία σας είναι ο καλύτερος σύμμαχος του παιδιού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Γυρίστε το παιδί στο πλάι: Αυτό βοηθάει στην προστασία των αεροφόρων οδών.

Μην βάζετε τίποτα στο στόμα: Αποφύγετε οποιαδήποτε προσπάθεια να ανοίξετε το στόμα ή να βάλετε αντικείμενα/χέρια μέσα.

Χρονομετρήστε τη διάρκεια: Αν έχετε το κουράγιο, κοιτάξτε το ρολόι. Η διάρκεια της κρίσης είναι πολύτιμη πληροφορία για εμάς τους γιατρούς.

Πότε είναι επικίνδυνο;



Στην πλειονότητά τους, οι πυρετικοί σπασμοί διαρκούν 1-2 λεπτά, υποχωρούν μόνοι τους και –το σημαντικότερο– δεν αφήνουν καμία νευρολογική βλάβη στο παιδί.

Ωστόσο, θα πρέπει να ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν:

Η κρίση κρατήσει πάνω από 5 λεπτά.

Οι σπασμοί είναι επαναλαμβανόμενοι μέσα στο ίδιο 24ωρο.

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να τρομάζετε. Καμία θεωρία δεν προετοιμάζει την καρδιά ενός γονιού για μια τέτοια εικόνα. Όμως, θυμηθείτε: οι πυρετικοί σπασμοί είναι μια «θορυβώδης» αλλά συνήθως ακίνδυνη αντίδραση του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου.

Μείνετε ψύχραιμοι και επικοινωνήστε με τον παιδίατρό σας για να σας καθοδηγήσει στα επόμενα βήματα.