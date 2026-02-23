Το παιδί μου ροχαλίζει: Είναι τελικά τόσο αθώο όσο νομίζουμε;

Πολλοί γονείς ακούνε το παιδί τους να ροχαλίζει και χαμογελούν, θεωρώντας το κάτι «χαριτωμένο» ή σχολιάζοντας πως «μοιάζει στον μπαμπά του». Ως παιδίατρος, οφείλω να σας πω ότι το ροχαλητό δεν είναι πάντα αθώο.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αιτίες είναι απλές και αναστρέψιμες. Ένα έντονο μπούκωμα από μια ίωση ή μια έξαρση αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να προκαλέσει αυτόν τον θόρυβο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόλις υποχωρήσουν τα συμπτώματα, το ροχαλητό σταματά.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε;

Όταν όμως το ροχαλητό επιμένει και εμφανίζεται σχεδόν κάθε βράδυ, ειδικά αν το παιδί κοιμάται σταθερά με το στόμα ανοιχτό, τότε κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Οι πιθανοί «ένοχοι» μπορεί να είναι:

Οι αμυγδαλές ή τα «κρεατάκια».

Το αυξημένο σωματικό βάρος.

Μια σοβαρή αλλεργική ρινίτιδα.

Γιατί δεν είναι μόνο θέμα «θορύβου»



Το πρόβλημα με το ροχαλιτό δεν είναι ο ήχος που παράγεται, αλλά οι συνέπειές του στην υγεία του παιδιού. Όταν ένα παιδί ροχαλίζει έντονα, μειώνεται η οξυγόνωση του εγκεφάλου του και διαταράσσεται η ποιότητα του βαθύ ύπνου.

Αυτή η κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην καθημερινότητα του παιδιού, επηρεάζοντας:

Την ανάπτυξή του.

Τη συγκέντρωση και τη μνήμη του.

Τη συμπεριφορά και τη σχολική του απόδοση.

Ο ύπνος είναι υγεία



Μην προσπερνάτε το ροχαλητό του παιδιού σας. Μιλήστε με τον παιδίατρό σας, γιατί ο καλός και ήσυχος ύπνος δεν είναι πολυτέλεια· είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή υγεία και εξέλιξη του παιδιού σας.

*H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.