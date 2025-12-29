Αρετή Μανιώτη στο Flash: Πώς διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των παιδιών τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, εξηγεί πώς η μαγεία των κλασικών παραμυθιών αγγίζει τις καρδιές μας και λειτουργεί ως πολύτιμο μάθημα ζωής για τους μικρούς μας ήρωες.

Τα Χριστούγεννα έχουν κάτι το μοναδικό· μια μαγεία που καταφέρνει να αγγίζει τις καρδιές τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων. Ως παιδίατρος, βλέπω καθημερινά πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά από αυτή τη μαγεία, αλλά και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα κλασικά παραμύθια σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πρόκειται απλώς για ιστορίες που διαβάζουμε πριν τον ύπνο. Είναι εργαλεία που ψυχαγωγούν, διδάσκουν και, το κυριότερο, διαμορφώνουν την προσωπικότητα των παιδιών μας.

Οι ήρωες που μας αλλάζουν



Μέσα από τις σελίδες των βιβλίων, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αρχέτυπα και αξίες που θα τα συντροφεύουν για πάντα:

Ο Σκρουτζ και η δύναμη της αλλαγής: Ο άλλοτε τσιγκούνης και σκληρός ήρωας μεταμορφώνεται σε έναν άνθρωπο γενναιόδωρο και συμπονετικό. Είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει αν το θελήσει πραγματικά και ότι η καλοσύνη είναι αυτή που φωτίζει τη ζωή μας.

Ο Καρυοθραύστης και το θάρρος: Η ιστορία του κοριτσιού που αντιμετωπίζει τον βασιλιά των ποντικών διδάσκει στα παιδιά να στέκονται με θάρρος μπροστά στους φόβους τους. Είναι ένα μάθημα για την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που κρύβουμε όλοι μας.

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα: Μια ιστορία που μας θυμίζει τη σημασία της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης προς όσους βιώνουν τη μοναξιά και την έλλειψη ζεστασιάς.

Ο Γκριντς και η ουσία των γιορτών: Παρόλο που ξεκινά μισώντας τα Χριστούγεννα, στο τέλος αντιλαμβάνεται ότι η πραγματική χαρά δεν κρύβεται στα δώρα, αλλά στην αγάπη και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ο Ρούντολφ και η διαφορετικότητα: Ο τάρανδος με τη διαφορετική μύτη, που τελικά γίνεται ο απαραίτητος βοηθός του Άγιου Βασίλη, διδάσκει στα παιδιά ότι οι διαφορές μας δεν είναι αδυναμία, αλλά η μεγαλύτερή μας δύναμη.

Η οικογένεια ως το θεμέλιο των αξιών



Φυσικά, όσο δυνατά κι αν είναι τα μηνύματα αυτών των ιστοριών, δεν μπορούν να γίνουν βίωμα αν δεν υπάρχουν ήδη μέσα στον πυρήνα της οικογένειας. Τα παραμύθια έρχονται για να ενισχύσουν και να επισφραγίσουν τις αξίες που εμείς, ως γονείς, μεταδίδουμε στα παιδιά μας καθημερινά.

Φέτος, σας προτρέπω να ζήσετε τα Χριστούγεννα σαν παραμύθι. Αφήστε στην άκρη για λίγο το άγχος της καθημερινότητας και γεμίστε το σπίτι σας με γέλια, αγκαλιές και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένες στις καρδιές των παιδιών σας.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με φως και αγάπη!